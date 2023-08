Taylor Swift en México: abuelitos hacen pulseras de la amistad para que su nieta las lleve al concierto

Abuelitos hacen pulseras de la amistad para su nieta. Foto: @valm.vega

En Unotv.com te hablamos de un tierno momento de unos abuelitos que hacen pulseras de la amistad para que su nieta las lleve al concierto de Taylor Swift en México, te contamos los detalles.

La euforia por Taylor Swift ha llegado a México con los conciertos que estará dando por primera vez como parte de su gira The Eras Tour, por lo que los fanáticos ya están preparando sus outfits y su pulseras de la amistad.

Fanáticos de Taylor Swift se inspiraron en la canción “You’re On Your Own, Kid”, la cual está incluida en su última producción discográfica (Midnights) para armar los brazaletes.

Para los conciertos de esta gira, los denominados “Swifties” corrieron a las boneterías a comprar sus kits de hilo elástico, cuentas de colores y letras para armar pulseras de la amistad que muestran mensajes relacionados con la intérprete.

A partir de esto han surgido algunas historias sobre los friendship bracelets, como es el caso de la usuaria @valm.vega, quien subió un video con la descripción “esta semana fueron abuelitos swifties”.

En el video se puede ver como una pareja de abuelitos ayudan a su nieta a hacer las pulseras de la amistad.

“Si les toca intercambiar friendship bracelets conmigo valórenlos mucho porque mis abuelitos los hicieron con mucho amor”, se lee en el video.

En el video se pueden ver momentos en los que están poniendo las cuentas de colores y con las letras ayudándose de una guía en la que aparecen las canciones y la era de Taylor a la que pertenecen.

Los usuarios reaccionaron y los bautizaron como “los abuelitos Swifties” de quienes se expresaron con ternura.

“En este perfil amamos a los abuelitos Swifties”, “Podemos intercambiar? Recién perdí a mi abuelita y no sé, significaría mucho para mi. “Si mi abue hiciera, por nada del mundo los cambio. Serían mi mayor tesoro”, “Owww tan lindos que se ven”, “Yo voy el 26, sería un honor intercambiar contigo”, “Todo lo que genera Tay, un hermoso recuerdo de tus abuelitos que tendrás por siempre”, fueron algunos de los comentarios.

Después la usuaria compartió una actualización de sus abuelos en un carro, su abuelita estaba manejando y su abuelo estaba como copiloto, la nieta los grabó llegando a la bonetería por más material para seguir haciendo las pulseras.

“Se les estaba acabando el material y fueron a comprar más para mandarles sus frioendship bracelets”, dice en el video.

La abuelita aparece eligiendo algunas cuentas y después en casa el abuelito muestra todo lo nuevo que compraron para poder seguir haciendo las pulseras.