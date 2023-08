Taylor Swift en México: la evolución de sus looks a través de sus eras

La evolución de los looks de Taylor Swift. Foto: Getty Images

Taylor Swift estará en México y en Unotv.com te presentaremos un poco de la evolución que han tenido sus looks a través de sus eras.

La intérprete norteamericana estará dando una serie de conciertos en territorio mexicano por primera vez en su carrera y su llegada ha causado revuelo entre los fanáticos que hicieron hasta lo imposible por conseguir un boleto.

Los conciertos de Taylor están llenos de mensajes y poderosos símbolos, desde los friendship bracelets popularizados por el tema “You’re On Your Own, Kid” incluida en su último disco Midnights y que se ha convertido en un ritual en los eventos.

Las canciones de Taylor Swift se convierten regularmente en símbolos y con un significado más allá, y desde su inicio se viste de acuerdo a sus letras para reforzar los mensajes que quiere dar.

Era Taylor Swift (2006-2008)

Foto: Getty Images

Este periodo fue marcado por una estética country fiel a los inicios de la cantante, quien usaba vestidos largos, botas vaqueras y colores otoñales

Era ‘Fearless’ (2008-2010)

Foto: Getty Images

Después de dos años de consolidación pasando de ser una artista apenas conocida y emergente a una promesa musical, durante la era Fearless usó atuendos descritos como ‘shakespearianos’ por los vestidos voluminosos, collares largos y looks “románticos” y bohemios, pasando por la etapa “dulce” de la cantante.

Era ‘Speak Now’ (2010- 2012)

Foto: Getty Images

Para la etapa de ‘Speak Now’ la artista dejó atrás lo bohemio y comenzó con lo etéreo y usando mucho morado y derivados, comenzaron a proliferar las diademas y las prendas multicapa; también usó trajes de terciopelo y vestidos sacados de cuentos de hadas.

Era ‘Red’ (2012 a 2014)

Foto: Getty Images

La era Red fue de las más mediáticas comenzando por el álbum y su éxito mundial, en la cuestión de la estética se trataba de usar una de los años 40, Taylor demostró ser fanática de lo retro. Sus labios rojos fueron una seña de identidad además de pantalones y faldas de tiro extra alto al estilo pop, no podían faltar los vestidos negros cortos.

Era ‘1989’ (2014 a 2016)

Foto: Getty Images

En esta era todo se inspiraba en los años 80 con faldas estilo skater, brillos por doquier, crop tops, gafas grandes estilo aviador, faldas corte A y un discreto maquillaje.

Era ‘Reputation’ (2017 a 2019)

Foto: Getty Images

Para la era Reputation llegaron muchas prendas negras, imágenes de serpientes, sudaderas, botas altas, lentejuelas y una actitud de Taylor más allá de una chica mala con una actitud intimidante.

Era ‘Lover’ (2019 a 2020)

Foto: Getty Images

Para esta era regresó con algo más romántico y nada que ver con la pasada, ‘Lover’ demostró la manera en la que la cantante percibe este sentimiento. Los colores pastel comenzaron a salir en sus presentaciones y el color rosa y Taylor tuvieron una relación.

Eras ‘Folklore’ y ‘Evermore’ (2020)

Foto: Getty Images

Fue en menos de un año que la cantante lanzó dos discos, por lo mismo su estética estaba llena de estilos, entre los que destacan la minimalista, otoñal, natural, neutral y con tintes ‘cottagecore’.

Era ‘Taylor’s Version’ (2021)

Foto: Getty Images

La era ‘Taylor’s Version‘ era una que demostraba quién era la cantante ya que después de perder parte de su trabajo gracias al empresario Scooter Braun, Taylor decidió regrabar todas sus canciones ya que mantenía sus derechos. Sus looks eran elegantes en los que predominaban los vestidos, los trajes completos y los blazers.

Era ‘Midnights’ (2022)

Foto: Getty Images

La era actual está en marcha y se le puede ver a Taylor luciendo atuendos arriesgados llenos de brillos que están poniendo un antes y un después en su carrera junto a un maquillaje elegante.