“Una mujer tiene la edad que se merece”. Las mejores frases de Coco Chanel 

Las mejoresf rases de Coco Chanel.

En UnoTV.com te compartiremos algunas de las mejores frases de Coco Chanel por el aniversario de su natalicio.

Gabrielle Chanel, mejor conocida como Coco Chanel fue una diseñadora de alta costura francesa que fundó la marca Chanel, nacida el 19 de agosto de 1883 es una de las mujeres más destacadas del medio.

Coco es la única diseñadora de moda que está en la lista de las cien personas más influyentes del siglo xx de la revista Time.

La diseñadora se dedicó a innovar durante la Primera Guerra Mundial y creó una línea de ropa informal que destacaba por ser sencilla y cómoda.

Se dedicó a diseñar bolsos, perfumes, sombreros, joyas y el famoso traje sastre femenino tweed que se volvió un ícono de la elegancia femenina, además de la fragancia Chanel°5 que es mundialmente conocida.

Coco Chanel fue criada en un orfanato de monjas y fue conocida por tener firme determinación, ambición y vitalidad que aplicaba en su vida profesional y social.

Comenzaron a conocerla como “Coco” durante su temporada como cantante de cabaret en la que interpretaba dos canciones que la caracterizaban, se trata de “Ko Ko Ri Ko” y “Qui qu’a vu Coco”.

Su éxito como empresaria se dio en la década 1910 gracias a los contactos en su trabajo y a su personalidad oportunista.

Gabrielle comenzó haciendo sombreros y en 1913 abrió su primera tienda en París y poco a poco hacía ropa para las mujeres de la época.

A pesar de que la casa francesa lo ha negado, hay rumores de que Chanel pasaba información a la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial en la ocupación alemana en Francia.

Algo importante que hizo por las mujeres y la moda fue crear los primeros trajes con pantalón y ayudar a que dejarán atrás el corset y vistieran prendas más cómodas que les diera libertad para realizar distintas actividades.

Chanel es la creadora del famoso Little Black Dress y es responsable de que las faldas empezaran a ser más cortas; además puso de moda el cabello corto al estilo “garçon”.

En cuanto a los bolsos femeninos cambió la idea de llevarlos en la mano, esto al lanzar la ya clásica 2.55 Chanel Shoulder Bag, un bolso de piel acolchada con una cadena grande para ser colgada en el hombre y permitirle a las mujeres tener las manos libres.

Entre los amores de Chanel estaban el compositor Igor Stravinsky y Pablo Picasso, pero el más apasionado fue el que tuvo con Arthur Grosvenor, duque de Westminster.

Incursionó en 1924 en la industria del maquillaje con polvos solares y labiales, tres años después apostó por una colección de cuidado corporal compuesta de 15 productos.

Gabrielle no quiso relacionarse de lleno con la industria de Hollywood, pero en 1931 vistió a las actrices del estudio United Artists y para las películas “Esta noche o nunca” y “The Greeks Had a Word for Them”.

Siempre se caracterizó por llevar colgados varios collares de perlas, aunque se trataban de bisutería, pero en 1932 presentó su única colección de alta joyería bautizada como Bijoux de Diamants.

En 1957 creó el calzado más deseado entre las expertas de moda, los bicolor, de tonos beige que estilizan la pierna y que tenían cuatro centímetros de tacón con punta. Tal como una de las mejores frases de Coco Chanel decía, importaba más la esencia y la clase de una mujer.

Tras abrir su boutique después de la Segunda Guerra Mundial, Coco decidió vivir en el lujoso hotel Ritz, uno de sus lugares favoritos y en el que murió el 10 de enero de 1971.