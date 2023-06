Vestuario de “And Just Like That”, spin-off de “Sex & The City”, costó 3 mdd

Se estrenaron los primeros capítulos de la segunda temporada. Foto: Getty Images

And Just Like That es el spin-off de la famosísima serie Sex & The City, la cual fue un boom de 1998 (año de estreno) y hasta el 2004, cuando los productores le pusieron punto final a la trama principal.

Debido al furor de los fanáticos, la trama retomó su esencia para crear una nueva historia con la participación de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon).

Es justamente por los seguidores de esta narrativa que los productores han echado toda la carne al asador, gastando millones en el vestuario, reparto y demás detalles.

¿Quieres saber a cuánto asciende la millonaria suma de los atuendos? En Unotv.com te lo vamos a contar.

Vestuario de los dos primeros capítulos de And Just Like That cuesta 3 mdd

Molly Rogers y Danny Santiago, encargados de los vestuarios de la segunda temporada de And Just Like That, han revelado en entrevistas para medios especializados en moda y entretenimiento que la producción de esta serie ha usado al menos 3 millones de dólares en los vestuarios de los dos primeros capítulos.

Y te preguntarás, ¿cómo es que solventaron tal gasto? Pues es una respuesta relativamente fácil de responder, pues a lo largo de las décadas, Sex & The City ha servido como un programa televisivo que marcó tendencia en el mundo de la moda.

Es por ello que las marcas se ven beneficiadas al ser ligadas con las icónicas protagonistas de la historia.

Los productores de And Just Like That pidieron a diversas marcas de lujo de todo el mundo que les prestaran algunas prendas; es así como tenemos un glamuroso inicio de temporada del spin-off de Sex & The City.

¿En dónde puedo ver el reboot de Sex & The City?

Si tú eres de aquella generación que creció viendo las aventuras de cuatro amigas en Nueva York, debes de saber que el reboot de esta serie noventera está disponible en HBO Max.