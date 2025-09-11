GENERANDO AUDIO...

Vivi, la modelo hecha con IA que causa polémica. Foto: Getty Images

Vivi, la modelo generada con inteligencia artificial protagoniza campañas de moda de alto nivel, por lo que surge la duda de si un píxel puede reemplazar a las personas en una industria basada en la expresión humana como es el modelaje.

El sueño de convertirse en modelo, alguna vez reservado para quienes cumplían estrictos estándares de belleza, enfrenta ahora a una competencia inesperada como son las versiones digitales.

Vivi es uno de esos ejemplos, quien apareció en campañas para Guess, Harper’s Bazaar e incluso en las páginas de Vogue, pero no camina por ninguna pasarela ni posa frente a cámaras físicas, ya que la modelo no existe en la vida real.

La modelo fue creada por dos arquitectas radicadas en Londres, quienes a través de su agencia desarrollan modelos enteramente digitales. No se trata de simples ediciones, sino de construcciones completas, desde la cara, cuerpo, piel, gestos y poses, todo diseñado píxel a píxel.

La campaña que la hizo más visible fue la de Guess, inspirada en las calles de Cartagena, Colombia, pero todo se produjo en Reino Unido, lo que significó una sesión sin vuelos, hoteles ni traslados, y sin la presencia de modelos humanas, lo que representa una producción más barata, más rápida y, sobre todo, más controlada.

Esa es parte de la promesa de las modelos virtuales, se pueden adaptar a cualquier talla, tono de piel u origen étnico, pero la paradoja es evidente, ya que aun con esa flexibilidad, las figuras que logran viralizarse suelen seguir reproduciendo cánones de belleza poco realistas, tan rígidos como los que durante décadas han dominado las portadas de revistas.

Ante este fenómeno, la industria se divide, pues para Storm Management, una de las agencias de modelos más influyentes, la inteligencia artificial no puede reemplazar a las personas.

“Las modelos reales aportan diversidad, espontaneidad, emoción y una identidad propia”, señalan, subrayando la dimensión humana que ninguna animación puede replicar.

Sus creadoras lo saben, por eso no se conforman con mostrarla en imágenes estáticas, intentan darle una vida digital. Vivi ya tiene publicaciones en redes sociales, historias ficticias e incluso vínculos simulados, como si se tratara de una celebridad de carne y hueso.

La moda, siempre marcada por la innovación, se encuentra frente a una realidad incómoda en la que se perfila a un futuro hecho de algoritmos y que puede que no siga dependiendo de la autenticidad humana

Vivi no es la primera en hacerlo, pero si continúa con la conversación, a falta de saber si será la primera de muchas o un experimento que pronto quedará archivado en la memoria digital.