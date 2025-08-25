Vogue Leaders 2025 llega a la Ciudad de México, conoce cómo impulsar tu carrera 

GENERANDO AUDIO...

Todo sobre Vogue Leaders. Foto: Shutterstock

Vogue trae de vuelta Vogue Leaders, el evento que conecta a las mujeres más influyentes de distintas industrias para inspirarte y ayudarte a alcanzar tus metas profesionales.

Esta plataforma ofrece un espacio único de conexión, aprendizaje y networking, ideal para quienes buscan crecer y generar oportunidades en su carrera.

¿Qué es Vogue Leaders?

Vogue Leaders es un summit que reúne las experiencias de mujeres líderes en el ámbito profesional.

A través de conferencias, paneles y charlas interactivas, podrás conocer e intercambiar ideas con agentes de cambio de industrias creativas y económicas, obteniendo herramientas valiosas para elevar tu carrera.

¿Cuándo y dónde es Vogue Leaders 2025?

Fecha: 27 de agosto de 2025

Lugar: Hotel Four Seasons Mexico City

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La primera pop up store en AL que promueve el amor propio]

¿Quiénes participan?

La edición 2025 contará con nueve paneles que explorarán diversas industrias y compartirán la visión de líderes latinoamericanas y latinoamericanos en cada sector.

Entre los panelistas destacan figuras de lujo, moda, automotriz, bienestar, arte, periodismo y gastronomía.

Programa completo de Vogue Leaders 2025

Hora Panel Ponentes Moderadora 09:30 AM Liderar con visión: El futuro del retail de lujo Daniella Vitalle (CEO Americas, Ferragamo), Claudia Fabela (Directora Comercial, El Palacio de Hierro) Karla Martínez de Salas 10:15 AM La tradición como valor agregado para construir un negocio en la moda Patricio Campillo (Campillo), Raul López (Luar), Montserrat Messeguer (Montserrat Messeguer) Valentina Collado 11:00 AM Rediseñando el racing: el pulso creativo de las mujeres Ana Claudia Talancón, Minos Santamaría, Gabriela García, Brenda Gómez, Karen León Karla Martínez de Salas 12:00 PM Encontrar el bienestar en la longevidad: tratamientos y suplementos Sara Mizrahi, Raquel Sarfati, Mariel Fernández Celis Lorena Meouchi 12:45 PM Moldear el presente: líderes del arte en México Renata Petersen, Andrés Anza Ramón Barreto 13:30 PM Nuevas miradas del periodismo deportivo Valeria Marín, Carolina Padrón Atenea Morales 14:30 PM Diversificar narrativas: la sostenibilidad de los podcasts Sarah Barret, Ana Paula Ordorica, Atenea Morales Amira Saim 15:15 PM Historias de mujeres en la gastronomía Montserrat Garza, Denise Ramonfaur, Lorea Olavarrí, Odette Olavarrí Karina González

Si quieres conectar con mujeres líderes, aprender de sus experiencias y generar una red de contactos estratégicos, Vogue Leaders by Porsche es tu cita obligada.