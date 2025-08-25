Vogue Leaders 2025 llega a la Ciudad de México, conoce cómo impulsar tu carrera
Vogue trae de vuelta Vogue Leaders, el evento que conecta a las mujeres más influyentes de distintas industrias para inspirarte y ayudarte a alcanzar tus metas profesionales.
Esta plataforma ofrece un espacio único de conexión, aprendizaje y networking, ideal para quienes buscan crecer y generar oportunidades en su carrera.
¿Qué es Vogue Leaders?
Vogue Leaders es un summit que reúne las experiencias de mujeres líderes en el ámbito profesional.
A través de conferencias, paneles y charlas interactivas, podrás conocer e intercambiar ideas con agentes de cambio de industrias creativas y económicas, obteniendo herramientas valiosas para elevar tu carrera.
¿Cuándo y dónde es Vogue Leaders 2025?
- Fecha: 27 de agosto de 2025
- Lugar: Hotel Four Seasons Mexico City
¿Quiénes participan?
La edición 2025 contará con nueve paneles que explorarán diversas industrias y compartirán la visión de líderes latinoamericanas y latinoamericanos en cada sector.
Entre los panelistas destacan figuras de lujo, moda, automotriz, bienestar, arte, periodismo y gastronomía.
Programa completo de Vogue Leaders 2025
|Hora
|Panel
|Ponentes
|Moderadora
|09:30 AM
|Liderar con visión: El futuro del retail de lujo
|Daniella Vitalle (CEO Americas, Ferragamo), Claudia Fabela (Directora Comercial, El Palacio de Hierro)
|Karla Martínez de Salas
|10:15 AM
|La tradición como valor agregado para construir un negocio en la moda
|Patricio Campillo (Campillo), Raul López (Luar), Montserrat Messeguer (Montserrat Messeguer)
|Valentina Collado
|11:00 AM
|Rediseñando el racing: el pulso creativo de las mujeres
|Ana Claudia Talancón, Minos Santamaría, Gabriela García, Brenda Gómez, Karen León
|Karla Martínez de Salas
|12:00 PM
|Encontrar el bienestar en la longevidad: tratamientos y suplementos
|Sara Mizrahi, Raquel Sarfati, Mariel Fernández Celis
|Lorena Meouchi
|12:45 PM
|Moldear el presente: líderes del arte en México
|Renata Petersen, Andrés Anza
|Ramón Barreto
|13:30 PM
|Nuevas miradas del periodismo deportivo
|Valeria Marín, Carolina Padrón
|Atenea Morales
|14:30 PM
|Diversificar narrativas: la sostenibilidad de los podcasts
|Sarah Barret, Ana Paula Ordorica, Atenea Morales
|Amira Saim
|15:15 PM
|Historias de mujeres en la gastronomía
|Montserrat Garza, Denise Ramonfaur, Lorea Olavarrí, Odette Olavarrí
|Karina González
Si quieres conectar con mujeres líderes, aprender de sus experiencias y generar una red de contactos estratégicos, Vogue Leaders by Porsche es tu cita obligada.