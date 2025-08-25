Vogue Leaders 2025 llega a la Ciudad de México, conoce cómo impulsar tu carrera 

Todo sobre Vogue Leaders. Foto: Shutterstock

Vogue trae de vuelta Vogue Leaders, el evento que conecta a las mujeres más influyentes de distintas industrias para inspirarte y ayudarte a alcanzar tus metas profesionales. 

Esta plataforma ofrece un espacio único de conexión, aprendizaje y networking, ideal para quienes buscan crecer y generar oportunidades en su carrera.

¿Qué es Vogue Leaders?

Vogue Leaders es un summit que reúne las experiencias de mujeres líderes en el ámbito profesional. 

A través de conferencias, paneles y charlas interactivas, podrás conocer e intercambiar ideas con agentes de cambio de industrias creativas y económicas, obteniendo herramientas valiosas para elevar tu carrera.

¿Cuándo y dónde es Vogue Leaders 2025?

  • Fecha: 27 de agosto de 2025
  • Lugar: Hotel Four Seasons Mexico City

¿Quiénes participan?

La edición 2025 contará con nueve paneles que explorarán diversas industrias y compartirán la visión de líderes latinoamericanas y latinoamericanos en cada sector. 

Entre los panelistas destacan figuras de lujo, moda, automotriz, bienestar, arte, periodismo y gastronomía.

Programa completo de Vogue Leaders 2025

HoraPanelPonentesModeradora
09:30 AMLiderar con visión: El futuro del retail de lujoDaniella Vitalle (CEO Americas, Ferragamo), Claudia Fabela (Directora Comercial, El Palacio de Hierro)Karla Martínez de Salas
10:15 AMLa tradición como valor agregado para construir un negocio en la modaPatricio Campillo (Campillo), Raul López (Luar), Montserrat Messeguer (Montserrat Messeguer)Valentina Collado
11:00 AMRediseñando el racing: el pulso creativo de las mujeresAna Claudia Talancón, Minos Santamaría, Gabriela García, Brenda Gómez, Karen LeónKarla Martínez de Salas
12:00 PMEncontrar el bienestar en la longevidad: tratamientos y suplementosSara Mizrahi, Raquel Sarfati, Mariel Fernández CelisLorena Meouchi
12:45 PMMoldear el presente: líderes del arte en MéxicoRenata Petersen, Andrés AnzaRamón Barreto
13:30 PMNuevas miradas del periodismo deportivoValeria Marín, Carolina PadrónAtenea Morales
14:30 PMDiversificar narrativas: la sostenibilidad de los podcastsSarah Barret, Ana Paula Ordorica, Atenea MoralesAmira Saim
15:15 PMHistorias de mujeres en la gastronomíaMontserrat Garza, Denise Ramonfaur, Lorea Olavarrí, Odette OlavarríKarina González

Si quieres conectar con mujeres líderes, aprender de sus experiencias y generar una red de contactos estratégicos, Vogue Leaders by Porsche es tu cita obligada.

