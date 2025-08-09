GENERANDO AUDIO...

Willy Chavarría admite apropiación oaxaqueña. Foto: AFP

El diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria expresó su pesar este sábado luego de que las sandalias que creó en colaboración con Adidas usaran sin permiso el nombre del estado mexicano de Oaxaca, en el sur del país.

Las autoridades mexicanas denunciaron que el modelo llamado Oaxaca Slip-On imita un diseño tradicional de la región sin la autorización ni colaboración con sus verdaderos creadores.

En un comunicado enviado a la AFP, Chavarria lamentó que el diseño haya apropiado el nombre del estado y reconoció que el lanzamiento no respetó ni tuvo un enfoque colaborativo con la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, cuna del diseño original.

“Lamento profundamente que este diseño haya apropiado el nombre y no haya sido desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña”, dijo el artista.

Huaraches “Oaxaca Slip-On”. Foto: Adidas.

Chavarria reconoció que el lanzamiento de las sandalias “no está a la altura del respeto y el enfoque colaborativo” que merece la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, cuna del diseño original, según el gobierno de Oaxaca.

El gobierno de Oaxaca había señalado que este pueblo se sintió plagiado y sufrió esta apropiación cultural.

Marina Núñez, subsecretaria federal de Desarrollo Cultural, enfatizó que el diseño representa una propiedad intelectual colectiva, por lo que debe haber un resarcimiento a la comunidad afectada.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se realizará una reunión entre Adidas y el gobierno de Oaxaca para abordar el tema y buscar soluciones.

Foto: Adidas

“Es una propiedad intelectual, colectiva, tiene que haber un resarcimiento“, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Este caso se suma a la polémica que enfrentó Chavarria a finales de junio, cuando el presidente salvadoreño Nayib Bukele lo acusó de “glorificar a los criminales” durante la Semana de la Moda de París.

En ese desfile, varios modelos tatuados que vestían prendas blancas se arrodillaron, evocando la postura impuesta a los internos de la prisión de máxima seguridad Cecot, construida por Bukele para encerrar a pandilleros.

La controversia actual sobre las sandalias con Adidas ha puesto en el centro el debate sobre la apropiación cultural y el respeto a las tradiciones indígenas mexicanas en el mundo de la moda.

Foto: Adidas

Foto: Adidas

Chavarría nació en California, dentro de una familia migrante proveniente de México, aunque su carrera despegó en Nueva York, nunca ha dejado de reflejar en su obra sus raíces latinas; de acuerdo con el medio BBC, quien lo entrevistó el año pasado tras ganar el premio a Diseñador del Año por segunda ocasión.

Desde que fundó su marca en 2015, su estilo se ha enfocado en resaltar la cultura chicana y latina a través de siluetas contemporáneas, combinando mensajes sociales con un toque político y cultural.

Entre sus seguidores y clientes, se encuentran figuras como Billie Eilish y Kendrick Lamar. Además, ha colaborado con artistas como Yahritza y su Esencia. De acuerdo con medios estadounidenses, Willy Chavarría es fan de Juan Gabriel, quien ha sido inspiración para el diseñador en sus obras.

Para esta colaboración con Adidas, Chavarría tomó elementos visuales del calzado artesanal oaxaqueño y los fusionó con materiales modernos como cuero premium y suelas deportivas. Aunque la intención, según dijo en entrevistas, fue homenajear sus raíces, la ausencia de participación directa de artesanos mexicanos levantó críticas.

No es la primera alianza que tiene Willy Chavarría con Adidas

Willy Chavarría y Adidas han trabajado juntos antes, y en su tienda en línea se encuentran varias piezas de esta colaboración actual. Entre los artículos disponibles están los tenis Jabbar Low en tonos blanco/negro, los Jabbar Dress Sneaker en blanco y azul (desde los 160 y 250 dólares respectivamente); así como accesorios deportivos como un pack de 3 sudorosas 40 dólares.

También destacan prendas de vestimenta urbana, como pantalones tipo track de popelina, camisetas sin mangas, shorts, suéteres y hoodies, con precios que van desde 80 hasta 280 dólares, según el modelo. A diferencia de estos polémicos huaraches, los artículos mencionados anteriormente, no tienen relación o referente a la cultura mexicana.