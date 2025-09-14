“Xochiquetzal”, el increíble traje típico de Miss Universo México 2025 que representará al país en Tailandia

GENERANDO AUDIO...

“Xochiquetzal” será el traje típico que representará al país en Tailandia.

Ana Ramírez, representante de Nayarit, brilló en Miss Universo México 2025 al obtener el título de mejor traje típico con el diseño “Xochiquetzal”, durante la gala celebrada este sábado en el conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco. Por su parte, la tabasqueña Fátima Bosch se coronó como ganadora absoluta del certamen.

El conjunto fue proyectado por el diseñador Fernando Ortiz y representará a México en el en la 74ª edición del certamen internacional en Tailandia.

El diseño de Miss Nayarit sobresalió durante la pasarela de trajes típicos de Miss Universo México 2025, donde las 32 candidatas deslumbraron con atuendos llenos de cultura.

Sobre el traje típico que representará a México en Miss Universo

Fernando Ortiz contó a través de sus redes sociales que este traje está inspirado en Xochiquetzal, “flor preciosa” de la mitología mexica.

De acuerdo con el diseñador la pieza irradia esplendor y fuerza.

“Sus vibrantes plumas rojas, verdes y turquesa evocan la belleza de la diosa y la fertilidad de la tierra, mientras que los colibríes que lo rodean representan el espíritu de los guerreros mexicas, mensajeros incansables entre el mundo terrenal y el divino”, escribió en su cuenta de Instagram.

Y agregó que “los detalles dorados y la majestuosidad del penacho remiten al arte, la capa con la constelación de las pleyades representa la cosmovisión del antiguo imperio, fusionando elegancia, historia y misticismo en una sola pieza”.

Fátima Bosch la ganadora de Miss Universo México 2025

Fátima Bosch de Tabasco ganó el certamen de Miss Universo México 2025. La joven representará al país en la 74ª edición del certamen internacional en Tailandia este noviembre.

Fátima compitió por el título de Miss Universo México 2025 con otras 32 jóvenes y es la sucesora de María Fernanda Beltrán.

Durante la final, las mexicanas desfilaron en traje de baño, toda lucieron un modelo en dos piezas de color negro con un detalle en color plateado con brillantes. También mostraron sus trajes de gala, siendo visible el segmento en vestidos rojos.