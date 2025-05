GENERANDO AUDIO...

Yalitza Aparicio se lució con un look de Prada. Foto: AFP

Yalitza Aparicio deslumbró en el after party de la MET Gala 2025 de Cartier. La actriz mexicana captó la atención con un top de aros metálicos.

El diseño corresponde a la colección Primavera-Verano 2025 de Prada, y Aparicio no desperdició la oportunidad de lucir su look al lado de estrellas como Miley Cyrus.

Así fue el look de Yalitza Aparicio en el after party de la MET Gala

El look de la actriz de “Roma” consistía en una falda midi tableada, blazer oversize a tono, top de aros metálicos y zapatos destalonados de tacón kitten, que no habría estado completo sin los accesorios que lució de Cartier.

Yalitza Aparicio elevó el look con un maquillaje dramático de ojos delineados y labios glossy, peinó su melena con un recogido medio que despeja sus facciones y finalmente elevó el resultado con joyería de diamantes y un reloj minimalista.

El diseño de la firma italiana destaca por su tiro bajo y cinturón ancho que actúa como pretina. Esto crea un efecto cut-out bastante moderno e incluso sexy para mostrar un poco de piel (con sutileza), el estilismo distintivo y al mismo tiempo arriesgado que queríamos ver en la actriz mexicana, como lo menciona la revista Vogue.

Yalitza Aparicio convive con Miley Cyrus

La mexicana se hizo notar en el after party, donde compartió escenario y fotografías con celebridades como Miley Cyrus y el compositor mexicano Humbe.

Aparicio no desfiló por la alfombra de la MET Gala 2025, como varias celebridades que se robaron la noche como Shakira, pero esto no le impidió que se luciera con su look.

Cabe recordar que la actriz mexicana nominada al Oscar por “Roma” es invitada frecuente a desfiles y eventos de moda.