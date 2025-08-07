GENERANDO AUDIO...

Las grandes marcas no suelen dar crédito a los textiles mexicanos. Foto: GettyImage

El tema de la apropiación cultural volvió a sonar debido al caso de los huaraches que lanzó Adidas y su modelo llamado “Oaxaca Slip On”.

La situación escaló tanto que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que interpondrá una denuncia contra Adidas y el diseñador Willy Chavarría por uso comercial del nombre del estado y la reproducción del diseño de los huaraches tradicionales de Yalalag que forman parte del patrimonio cultural local.

El caso de Adidas y Oaxaca trae a la memoria otros similares de apropiación cultural donde la marca señalada es cuestionada por no dar crédito a la prenda en la cual se “inspiró”. En unotv.com hacemos un recuento de esto.

Zara

Una de las marcas que ha sido señalada es Zara, la empresa española, fue acusada en 2021 por el vesitido Midi con cinturón que toma elementos de la cultura mixteca, específicamente de los huipiles que se elaboran en el municipio oaxaqueño de San Juan Colorado.

Anthropologie

Al igual que Zara, la empresa Anthropologie también fue acusada por unos pantalones cortos bordados Marka, que tenían detalles distintivos de la cultura e identidad del pueblo mixe de Santa María Tlahuitoltepec.

Patowl

Por su parte, Patowl confeccionó diversas camisetas estampadas de su colección Tops haciendo “una copia fiel” de la indumentaria tradicional del pueblo zapoteco de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco.

Carolina Herrera

En 2019, la diseñadora Carolina Herrera y su colega Wes Gordon fueron señalados por autoridades mexicanas de plagio por utilizar los patrones de los bordados de la comunidad de Tenango de Doria, Hidalgo.

Gucci

El año pasado la marca de lujo causó controversia por unos huaraches que costaban más de 7 mil pesos causando enojo y risas por el precio.

¿Qué es apropiación cultural?

La apropiación cultural, según el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM, citando al Diccionario de Cambridge, es “el acto de tomar o usar cosas de una cultura que no es la tuya, especialmente sin demostrar que entiendes o respetas esta cultura”.

Esto ocurre cuando se adoptan aspectos culturales sin un intercambio genuino, ignorando el significado original y el contexto cultural.

Este fenómeno puede manifestarse en ropa, comida, maquillaje, lenguaje e incluso en el tono de piel.