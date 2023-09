Mujer, te damos 5 tips para disfrutar tu primer viaje sola

Si eres mujer y estás pensando viajar sola, pero el miedo a lo desconocido y sus peligros te invaden, tenemos para ti algunos consejos que te podrían ayudar a tomar valor y tengas éxito en tu primera experiencia.

Unotv.com platicó con Ana Hihi, una antropóloga social que tiene bastante experiencia en el arte de viajar sola con poco presupuesto a diferentes rincones del mundo.

Cada uno de sus destinos le ha dejado muchos aprendizajes, mismos que decidió compartir por medio de su blog llamado “Come y viaja”. De la plática que sostuvimos con ella, decidimos hacer una pequeña guía que te ayude a previsualizar los puntos más importantes que te mantengan segura y feliz al turistear en un destino nacional o internacional.

Hacer tu plan con varios meses de anticipación te permitirá encontrar mejores ofertas en vuelos y hospedajes, pero también te ayudará a ahorrar algo de dinero para cumplir ese sueño.

De acuerdo con Ana Hihi, el dólar estadounidense es una de las monedas más estables y valoradas en todo el mundo, por lo que, si hacer un viaje internacional, es importante que cambies tus pesitos por dólares, y ya después busca el cambio a la moneda que maneja el país al que vas.

La creadora de “Come y viaja” explica que de nada te va a servir el ahorrarte un poco de lana al alojarte en un sitio alejado de las atracciones turísticas del lugar al que vas si vas a gastar mucho en los traslados.

Es mejor invertir en un hotel, hostal o departamento que se ubique en una zona estratégica y puedas moverte caminando a distintos sitios. Así ya no te vas a preocupar si se te va el último autobús, si no te alcanza para el taxi o si, por alguna razón la ciudad se queda sin metro.

Cuando decidas viajar sola, debes estar consciente que estás en un lugar ajeno a tu cotidianeidad, por lo que es necesario tener cuidado. Busca un contacto de confianza (puede ser un amigo o familiar) y siempre comparte tu ubicación.

Ana Hihi tiene el reto personal de no gastar más de 15 mil pesos en un vuelo redondo, sin importar a dónde vaya, y para gastar solo usa 7 mil pesos. Logra economizar sus paseos al máximo gracias a que busca que su lugar de hospedaje tenga cocina, donde ella se prepara su “buevito”, su “chanwis” y un buen café.

“¿Para qué me quiero sentar a comer un desayuno común y corriente en un café de París que me va a costar más de 2 mil pesos? Mejor me hago yo la comida y gasto ese dinero en otras amenidades o pequeños antojos”

Ana Hihi, antropóloga social