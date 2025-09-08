NeuroTips: ¿cómo reprogramar tu mente y lograr tu peso ideal?

GENERANDO AUDIO...

La neurocoach Sofía Díaz Pizarro ofrece una perspectiva transformadora sobre por qué tantas personas fracasan en su intento de bajar de peso: “No es falta de voluntad, es que no has tenido las herramientas necesarias para programar tu mente”, afirma en este episodio de NeuroTips. Y ofrece 3 sencillos pasos para reprogramar tu mente.

Según Díaz, el cerebro humano tiende a ahorrar energía, lo que lo lleva a formar hábitos mentales que se convierten en creencias profundamente arraigadas.

“Tu cerebro es flojo por naturaleza”, explica, destacando que esos hábitos son el resultado de pensamientos repetidos durante años, como “no puedo”, “no me gusta como me veo”, o “no me gusta comer sano”.

A través de una metáfora visual, la coach muestra cómo esas frases, al repetirse, crean una especie de surco mental que dirige la energía del pensamiento. Pero también señala que es posible redirigir ese flujo con afirmaciones opuestas y positivas, tales como “yo puedo” o “amo cuidar de mi cuerpo”. De esta manera, el viejo surco se seca y se forma uno nuevo más saludable y alineado con nuestras metas. Es decir, la idea central es reprogramar tu mente.

El NeuroTip de la semana: ¿cómo reprogramar tu mente? Identifica la creencia limitante

Anótala en un papel para tomar distancia emocional

Crea una afirmación contraria y repítela

Díaz asegura que este tipo de trabajo mental fortalece áreas del cerebro vinculadas al control emocional y a la memoria, lo que a su vez puede reducir síntomas de ansiedad y depresión.

Para quienes deseen profundizar en el proceso de reprogramar tu mente, la coach ofrece un recurso gratuito: un PDF con afirmaciones positivas sobre el peso, además de la opción de unirse a su canal de WhatsApp para resolver dudas.