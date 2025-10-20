Neurotips: ¿El reggaetón está saboteando tus relaciones?

GENERANDO AUDIO...

Sofía Díaz Pizarro explica cómo ciertas letras pueden programarte sin que lo sepas, en un nuevo episodio de Neurotips, la comunicadora y especialista en bienestar emocional, Sofía Díaz Pizarro, lanza una provocadora pregunta: ¿El reggaetón está saboteando tus relaciones y autoestima sin que te des cuenta?

“Tus oídos no escuchan sonidos, reciben vibraciones”, explica Sofía al inicio del video. A través de esta idea, introduce cómo la música, y en especial sus letras, tiene un impacto mucho más profundo de lo que creemos en nuestro cerebro.

“Una frase que escuchas una vez se pierde, pero si la repites cientos de veces se convierte en un camino marcado”, advierte Díaz.

La música, especialmente cuando es pegajosa y repetitiva, pavimenta ese camino emocional, grabando ideas y creencias que pueden convertirse en patrones de pensamiento negativos.

La experta cita un estudio publicado en Science Direct, el cual revela que las letras repetitivas facilitan el procesamiento cerebral, haciendo que las frases queden grabadas en la memoria de manera más efectiva.

Ejemplos como “No valgo nada” o “Me acostumbré a perderte”, comunes en letras de reggaetón, podrían estar minando la percepción que las personas tienen de sí mismas, según Díaz.

No obstante, Sofía no llama a dejar de escuchar reggaetón. Por el contrario, plantea una reflexión: “¿Eres consciente del resultado que esa letra tendrá en tu vida?”. Así, propone alternativas como canciones que promuevan el amor propio y la autoestima.

Entre sus recomendaciones están “Me lo merezco” de Elena Rose, “Milagro” de Karol G, o incluso “Strawberry Swing” de Coldplay.

Finalmente, Díaz invita a su audiencia a acceder a una playlist positiva diseñada para empoderar emocionalmente, y concluye con un mensaje claro: “Porque ser feliz es tu derecho”.