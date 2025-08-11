NeuroTips: flow, este es el truco mental al que recurre Brad Pitt en “F1”

GENERANDO AUDIO...

En la nueva película de “F1” protagonizada por Brad Pitt, hay una escena que roba la atención: su personaje, Sonny Hayes, describe que, al tomar el control del auto, siente que “está volando” y que todo el ruido exterior desaparece.

Para Sofía Díaz Pizarro, neurocoach y autora de “Repetir o Reescribir”, ese instante tiene un nombre científico: estado de flow. “Es cuando tu mente y tu cuerpo están tan enfocados que todo lo demás deja de importar”, explica en este episodio de NeuroTips

¿Qué es el flow y por qué Brad Pitt lo ejemplifica en la película?

El flow es un estado mental descrito por la psicología como la máxima experiencia de concentración y rendimiento. En la cinta, Brad Pitt lo muestra al narrar cómo, en plena pista, el tiempo parece detenerse y solo existe él y su monoplaza.

“No es magia, es ciencia”, señala Sofía. Durante este estado, el cerebro libera químicos que mejoran la precisión, la velocidad de reacción y la claridad mental, algo vital en deportes extremos como la Fórmula 1.

¿Cómo lograr el estado de flow? el NeuroTip de la semana El paso uno es hacer pausa consiente: “Respira profundo y debes decir aquí estoy y esto importa” (este pequeño gesto funciona como señal para que el cerebro entre en modo de concentración). El paso dos es la repetición: “Si creas una rutina, por ejemplo, antes de estudiar siempre apagas tu celular o te sirves una taza de té, tu mente lo asocia con concentración”.

Flow más allá del deporte y el arte

La experta recordó que este estado no es exclusivo de atletas o artistas. Actividades como escribir, cocinar, hacer yoga, leer o cuidar plantas también pueden generar flow. Entrenar esta conexión de forma constante “te hace más enfocada, más creativa y más en paz”.

Finalmente, animó a la audiencia a recordar que “tú tienes el poder de ser feliz y ser feliz es tu derecho”.