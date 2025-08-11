NeuroTips: flow, este es el truco mental al que recurre Brad Pitt en “F1”

| 10:54 | Redacción | Sofía Díaz Pizarro

En la nueva película de “F1” protagonizada por Brad Pitt, hay una escena que roba la atención: su personaje, Sonny Hayes, describe que, al tomar el control del auto, siente que “está volando” y que todo el ruido exterior desaparece.

Para Sofía Díaz Pizarro, neurocoach y autora de “Repetir o Reescribir”, ese instante tiene un nombre científico: estado de flow. “Es cuando tu mente y tu cuerpo están tan enfocados que todo lo demás deja de importar”, explica en este episodio de NeuroTips

¿Qué es el flow y por qué Brad Pitt lo ejemplifica en la película?

El flow es un estado mental descrito por la psicología como la máxima experiencia de concentración y rendimiento. En la cinta, Brad Pitt lo muestra al narrar cómo, en plena pista, el tiempo parece detenerse y solo existe él y su monoplaza.

“No es magia, es ciencia”, señala Sofía. Durante este estado, el cerebro libera químicos que mejoran la precisión, la velocidad de reacción y la claridad mental, algo vital en deportes extremos como la Fórmula 1.

¿Cómo lograr el estado de flow? el NeuroTip de la semana

  1. El paso uno es hacer pausa consiente: “Respira profundo y debes decir aquí estoy y esto importa” (este pequeño gesto funciona como señal para que el cerebro entre en modo de concentración).
  2. El paso dos es la repetición: “Si creas una rutina, por ejemplo, antes de estudiar siempre apagas tu celular o te sirves una taza de té, tu mente lo asocia con concentración”.

Flow más allá del deporte y el arte

La experta recordó que este estado no es exclusivo de atletas o artistas. Actividades como escribir, cocinar, hacer yoga, leer o cuidar plantas también pueden generar flow. Entrenar esta conexión de forma constante “te hace más enfocada, más creativa y más en paz”.

Finalmente, animó a la audiencia a recordar que “tú tienes el poder de ser feliz y ser feliz es tu derecho”.

