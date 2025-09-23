Neurotips: la neurociencia detrás de dejar de pelear, ¿vale más tener la razón o ser feliz?

GENERANDO AUDIO...

Sofía Díaz Pizarro aborda una de las decisiones más comunes pero complejas en las relaciones personales: elegir entre tener la razón o conservar la paz emocional.

En un nuevo capítulo de Neurotips, Díaz Pizarro explica cómo la neurociencia puede ayudarnos a transformar nuestros conflictos cotidianos.

“La mayoría de tus peleas se terminarían antes de empezar, si no te aferraras a tener la razón”, afirma la experta al inicio del video, abriendo la puerta a una reflexión profunda sobre cómo el orgullo y el miedo pueden conducir a disputas innecesarias.

Según la explicación basada en estudios neurológicos, cuando una persona entra en una discusión con la intención de “ganar”, en realidad no está escuchando, sino defendiéndose.

“Esto nace del miedo a equivocarte, miedo a no tener la razón. Y en el fondo, el miedo más profundo es a sentir que tu valor como persona está en juego”. Sofía Díaz Pizarro

Apoyándose en el trabajo de Mark Walman, Díaz Pizarro señala que durante una pelea, el cerebro activa su red de defensa, lo que eleva los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y desactiva áreas clave para la creatividad, resolución de problemas y conexión emocional.

La propuesta de la neurocoach es clara: buscar una motivación más profunda que el deseo de tener la razón.

A eso lo llama “tu valor más profundo“, un motor que impulsa a actuar desde la paz y la empatía.

El video incluye un ejercicio práctico para identificar ese valor personal: “Recuerda el último pleito… ¿te sentiste bien con lo que dijiste o hiciste?“. Esta introspección se convierte en una herramienta de cambio poderosa.

Finalmente, Sofía ofrece un regalo gratuito: una sesión de neurocoaching grabada en su canal de WhatsApp. “Tú tienes el poder de ser feliz y ser feliz es tu derecho y el de tu familia”, concluye.