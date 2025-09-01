GENERANDO AUDIO...

¿Estás cansado de sentir que el dinero nunca te alcanza? En este nuevo episodio de Neurotips, la neurocoach Sofía Díaz Pizarro explica cómo tu manera de hablar sobre el dinero puede estar saboteando tus finanzas.

“Cuando usas frases como ‘no me alcanza’, ‘está muy caro’, ‘no puedo’, tu cerebro activa el modo de amenaza”, explica Díaz en el video.

“El mensaje que mandas es: yo no puedo lograrlo. Y si no puedo, lo dejo de intentar”. Esta forma de pensar, señala, bloquea la creatividad y reduce la posibilidad de tomar decisiones que mejoren tus finanzas.

En contraste, cambiar esas frases por otras que inviten a la acción y la posibilidad, como “¿Qué puedo hacer para comprármelo?”, puede generar un efecto completamente diferente en tu cerebro.

“Se abre la creatividad, te da la sensación de control y decisión”. Sofía Díaz Pizarro

El neurotip de la semana: cambia las frases que usas para mejorar tus finanzas Haz una lista de las palabras negativas que sueles usar como: “no tengo”, “está muy caro”.

Sustitúyelas por frases de posibilidad.

Repite las frases nuevas hasta que se te salgan de forma automática.

La clave, según la autora, es transformar tu lenguaje financiero y programar tu mente para alinearse con la abundancia que mereces.