La neurocoach Sofía Díaz Pizarro compartió que cada contenido que consumes en redes sociales impacta directamente en tu cerebro. En este nuevo episodio de NeuroTips, la también conferencista explica cómo puedes alcanzar tu bienestar con un sencillo ejercicio.

“¿Sabías que lo que ves en redes sociales reprograma tu cerebro, aunque no te des cuenta?”, pregunta Sofía, quien explica que el cerebro puede llegar a sentir emociones ajenas como si fueran propias.

“Cuando ves enojo, tristeza o crítica, tu sistema nervioso lo siente como si estuviera pasándote a ti”. Sofía Díaz Pizarro

Sofía destaca cómo funciona la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para modificarse a partir de lo que repite. Si todos los días estás expuesto a drama, juicios o comparaciones, esas emociones se convierten en parte de tu configuración mental.

“Eso que sembraste, florece”, advierte Sofía.

El neurotip de la semana: cuida tus redes Ante este escenario, el neurotip de la semana es claro : elige con intención lo que consumes. “ Llena tus redes de contenido que te nutra, que te haga sentir bien, que conecte con la vida que sí quieres vivir ”.

Neurotips: sembrar contenido positivo para una mente saludable

Más que una cápsula informativa, Neurotips se presenta como una guía práctica para reconectar con el bienestar emocional en tiempos digitales. Con un enfoque basado en ciencia y con un lenguaje claro, Sofía ofrece herramientas para que el espectador recupere el poder sobre su salud mental, empezando por su scroll.

“Recuerda que tú tienes el poder de ser feliz, y ser feliz es tu derecho”, concluye.