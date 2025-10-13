Neurotips: ¿mirar al ojo izquierdo ayuda a conectar? el truco visual que genera confianza

GENERANDO AUDIO...

Sofía Díaz Pizarro, especialista en neurocomunicación, reveló en la edición más reciente de Neurotips cómo un gesto tan simple como mirar al ojo izquierdo de alguien puede cambiar por completo el nivel de confianza en una interacción personal.

“¿Quieres aumentar la confianza en una cita? ¿Mejorar la comunicación con tu jefe? ¿O hacer que la persona que tienes frente a ti se sienta más cercana?”, pregunta Sofía al comenzar su cápsula. La clave, según ella, está en la mirada, pero no en cualquier parte del rostro: en el ojo izquierdo.

Este fenómeno tiene una base biológica. Durante la lactancia, “el bebé queda alineado naturalmente con el ojo izquierdo de su madre”, explica Díaz Pizarro.

Esa interacción visual temprana activa “circuitos de apego, seguridad y protección” en el cerebro, lo cual deja una huella neurológica para toda la vida.

De ahí que, cuando alguien nos mira directamente a ese ojo, se activa de forma inconsciente esa sensación de confianza. “Te sientes más conectado, en paz y en confianza”, asegura.

No obstante, advierte que no se trata de mirar fijamente, sino de hacerlo de manera suave y con intención positiva. Este gesto puede ser especialmente útil para generar empatía en reuniones laborales, citas románticas o conversaciones íntimas.

Concluye recordando que cada persona tiene el poder de crear relaciones sanas y que “ser feliz es tu derecho”.

Además, invita a seguir descubriendo más neurotips en Uno TV y en su propio canal, Sofía Díaz TV.