GENERANDO AUDIO...

Sofía Díaz Pizarro presentó una guía práctica para ayudar a las personas que sienten miedo ante un sismo o al escuchar la alerta sísmica. En este nuevo capítulo, explicó cómo funciona el miedo desde el punto de vista cerebral y cómo es posible reprogramar la reacción automática con tres simples pasos.

“Si ya viviste un sismo, tu cerebro predice ese miedo cada vez que escucha la alerta”, señaló Díaz Pizarro.

Sofía utiliza al reconsolidación de la memoria, un proceso mediante el cual se puede modificar una memoria negativa al introducir un estímulo positivo justo cuando se revive esa experiencia.

Uno de los puntos más interesantes del video es la importancia del tacto como herramienta de calma.

“Frotar las palmas de tus manos mezcla el miedo con una sensación rica, porque la piel está llena de receptores táctiles muy sensibles que envían señales de seguridad al cerebro”, explicó la experta.

NeuroTips: ¿cómo mantener la calma en un temblor o con la alerta sísmica? Respira profundamente : Esto ayuda a frenar el tren de pensamientos y activa el nervio vago, reduciendo la frecuencia cardíaca.

: Esto ayuda a frenar el tren de pensamientos y activa el nervio vago, reduciendo la frecuencia cardíaca. Reconoce lo que sientes y toma el control : Sofía sugiere afirmaciones como “ yo estoy al mando ” para retomar el control emocional.

: Sofía sugiere afirmaciones como “ ” para retomar el control emocional. Frota las palmas de tus manos: Enfocarse en el placer táctil reduce el nivel d

Finalmente, Sofía invita a los usuarios a practicar estos pasos antes de que ocurra una emergencia.