“Neurotips”: ¿te repites frases como “no lo voy a lograr”? Te decimos como reconstruir tu autoestima

GENERANDO AUDIO...

Sofía Díaz Pizarro, experta en coaching, ofrece una guía práctica para transformar el diálogo interno negativo que muchas personas arrastran desde la infancia. A través de sencillos consejos, Díaz propone un enfoque compasivo para reescribir la voz crítica interior y fomentar una autoestima saludable.

“Esa voz interior que juzga tu valía nació de las palabras y exigencias que recibiste de niño”, explica Sofía. Lejos de ser un juicio a nuestros cuidadores, Díaz aclara que así se educaba antes. En contextos donde reinaba el “porque lo digo yo” o el tener que complacer para obtener amor, los niños desarrollaban mecanismos de autocrítica para sobrevivir emocionalmente.

“El cerebro bajo presión se cierra al miedo y al rechazo. Asume la culpa y forma una identidad marcada por juicio”, señala la experta.

La clave para transformar esta realidad está en la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reconfigurarse incluso en la adultez. “Puedes reescribir esas voces hablándote con las palabras que necesitabas tú escuchar desde niña. Eso es reparentarte”, dice Sofía.

Y comparte que existen frases compasivas que pueden ayudarte a mantener una autoestima saludable:

“Perdón que te grité, no mereces que te griten.”

“No tienes que cambiar nada para ganarte mi amor.”

“Te amo tal cual eres.”

Estas frases no solo sanan; también sirven para reconstruir la autoestima desde el cariño propio.

“Recuerda que tú tienes el poder de ser feliz, y ser feliz es tu derecho”, concluye.