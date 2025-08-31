No confundas el vinagre de cocina con el de limpieza: riesgos y diferencias clave

GENERANDO AUDIO...

Diferencias entre el vinagre de limpieza y el comestible. Foto: Getty Images

El vinagre es uno de los productos más versátiles en el hogar, pero no todos los tipos son intercambiables, su origen y concentración determinan si es seguro para cocinar o si debe usarse únicamente para la limpieza,

Es por eso que conocer estas diferencias es esencial para evitar accidentes y aprovechar al máximo sus propiedades.

Diferencias entre vinagre de cocina y de limpieza

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la confusión entre vinagre alimenticio y vinagre de limpieza es frecuente, pero existen diferencias claras, el vinagre para consumo se elabora a partir de ingredientes naturales como vino, manzana o arroz, con una acidez de entre 4% y 6%.

En cambio, el vinagre de limpieza suele ser sintético, con un nivel de acidez más elevado, entre 6% y 10% o incluso más, lo que lo hace peligroso para el consumo y para el contacto con la piel o el cabello.

¿Por qué no son lo mismo?

Biobel, empresa especializada en limpieza ecológica, explica que el vinagre blanco alimenticio se obtiene de la fermentación de alcohol de cereales o azúcar, con una concentración de ácido acético de entre 4% y 7%.

Por su parte, el vinagre de limpieza, también conocido como vinagre destilado o industrial, se produce mediante destilación del alcohol, aumentando su acidez hasta un 10%.

Esta concentración más alta lo hace ideal para eliminar suciedad incrustada, desinfectar superficies y neutralizar olores, pero lo convierte en un producto no apto para consumo humano.

La OCU enfatiza que el vinagre de limpieza nunca debe usarse en recetas ni entrar en contacto con personas, mientras que el vinagre alimenticio es seguro tanto para cocinar como para limpiar de forma suave superficies relacionadas con alimentos; esta distinción permite emplear cada producto de manera eficaz sin poner en riesgo la salud.

Usos domésticos y precauciones

El vinagre de limpieza es muy útil para eliminar cal y moho en baños, limpiar cocinas y hornos, abrillantar acero inoxidable y desinfectar electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas, según Biobel.

Su alta concentración garantiza eficacia frente a manchas difíciles y olores persistentes, pero también exige precaución, el ácido acético en concentraciones superiores al 10% puede causar quemaduras en boca, garganta y estómago.

La OCU recomienda usar el vinagre de limpieza exclusivamente en superficies, y reservar el vinagre alimenticio para tareas de cocina o consumo humano. Separar ambos productos no solo protege la salud, sino que también asegura un uso más eficiente y seguro del vinagre en cada contexto.