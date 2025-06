¡No duermas entre bacterias! Cada cuánto hay que lavar las sábanas en verano

🎥 ¿Cada cuánto hay que cambiar las sábanas? 🛏️ Spoiler: si no lo haces con frecuencia… estás durmiendo en una granja de bacterias. 📆 Lo ideal es cambiar las sábanas una vez por semana. ¿Por qué? Porque mientras duermes, tu cuerpo suelta de todo: • Sudor 😅 • Células muertas 🧽 • Grasa corporal 🧴 • Pelo, restos de cremas, babas… ¡y hasta ácaros! 🐜 Y todo eso se va acumulando… 🔁 Si no cambias las sábanas con regularidad, estás creando el hábitat perfecto para: ✔️ Bacterias ✔️ Hongos ✔️ Ácaros del polvo ❌ ¿Consecuencias? • Piel irritada o con granitos • Empeoramiento de alergias • Picor de ojos o nariz • Problemas respiratorios (sobre todo si tienes asma) • Mal olor general que ni la lavanda lo salva 💡 Consejo: • Si sudas mucho, duermes con mascotas o duermes sin ropa → ¡mejor cambiarlas cada 3-4 días! • Las fundas de almohada, cada 3 días si tienes piel grasa o acné. Dormir bien también es dormir limpio. 🧼 Y no, ventilar no sustituye a lavar. 😉 #Higiene #Salud #Dermatología #SueñoSaludable #farmaceutico #farmaceuticofernandez #farmacia #farmacias #Ácaros #Alergias #SabíasQue #TikTokSalud