No sólo Adidas, los casos de apropiación cultural más polémicos en México

Varias comunidades indígenas del país son fuente de “inspiración”. Foto: Getty

Adidas ofreció este jueves una disculpa pública en Villa Hidalgo Yalalag, Oaxaca, tras el presunto plagio de huaraches originarios de esa comunidad, reproducidos por la marca deportiva; un caso que se suma a la larga lista de señalamientos por apropiación cultural que enfrentan diversas firmas de moda, tanto de fast fashion como de diseñador, en un país tan rico en tradiciones como México.

Adidas, Carolina Herrera, Zara, Shein y hasta diseñadores como Isabel Marant han sido acusados por “plagiar” parte de la cultura de diferentes comunidades mexicanas. Estos son algunos casos que pusieron de manifiesto el aprovechamiento de grandes marcas.

Adidas, sus sandalias y la disculpa pública

El último caso que puso los reflectores en las comunidades indígenas en México vs. las grandes marcas fueron los huaraches lanzados por la empresa alemana Adidas llamadas “Oaxaca Slip-On”.

Foto: Adidas

Las sandalias “Oaxaca Slip-On” fueron creadas en colaboración con el diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarría, quienes tomaron un diseño tradicional de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag.

La controversia saltó cuando tanto Adidas como Chavarría no le dieron crédito y no contaron con la autorización de las comunidad de Oaxaca, aunque después reconocieron su error.

A principios de mes el tema llegó hasta “la mañanera” donde se anunciaron medidas contra Adidas y las disculpas llegaron este 21 de agosto.

Adidas reculó en su error y aseguró que “evitarán actuar sin guía en el futuro”, en este caso se dio una disculpa pública a la comunidad de Oaxaca, pero no siempre las marcas reconocen la apropiación cultural.

Diseñadora Isabel Marant (2015)

Uno de los primeros casos fue el de la diseñadora francesa Isabel Marant, quien en 2015 lanzó una prenda “inspirada” en el “pozahuanco” de la comunidad mixe de Oaxaca.

Aunque la diseñadora no se dio crédito, este caso impulsó reformas en la Ley Federal de Derechos de Autor (2020).

Carolina Herrera (2019)

En este caso, la marca de lujo Carolina Herrera presentó su colección “Resort 2020” con diseñados inspirados en los bordados indígenas de la comunidad de Tenango de Doria, Hidalgo; los bordados del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y del sarape de Saltillo, Coahuila.

La Secretaría de Cultura emitió un comunicado solicitando una explicación y destacando la falta de reconocimiento y participación de las comunidades involucradas; sin embargo, no hubo una disculpa o compensación económica hacia las comunidades agraviadas.

Zara (2021)

La marca española vendió un vestido con bordados de la cultura Mixteca a lo que el Gobierno exigió una disculpa pública y compensación a las comunidades, aunque sólo se retiró la prenda del mercado y se comprometieron a colaborar con artesanos mexicanos.

Levi’s (2021)

En el mismo año, el gobierno de México acusó a Levi´s por el uso de diseños indígenas de la cultura mazateca de la comunidad San Felipe, Jalapa de Díaz, de Oaxaca en su colección “Levi´s Premium, Original Trucker Jacket”.

Ante este reclamo la empresa negó apropiación cultural y aseguró que trabajaron directamente con artesanos de las comunidades a las que pertenecen los bordados originales.

Shein (2023)

La marca china de fast fashion fue acusada por las autoridades por la réplica de prendas tradicionales del pueblo náhuatl de San Gabriel Chilac, Puebla, sin ninguna autorización, además se les acusó tanto de daños económicos como morales, sin que hubiera una respuesta ante esto.

Otras marcas, como Anthropologie y Patowl, también fueron señaladas por usar bordados de comunidades Mixe y zapotecas en prendas sin compensación.

Cuando las marcas reconocen la “inspiración”

A pesar de que algunas firmas de moda no dan crédito de su “inspiración”, hay otras que lo hacen de forma adecuada, reconociendo y colaborando con artesanos mexicanos, como ha sido el caso de Dior.

La firma francesa presentó en mayo de 2023 la colección Dior Cruise 2024, donde colaboraron artesanos mexicanos de Chiapas, Oaxaca y Puebla en el bordado de las prendas mostradas.

Louis Vuitton fue acusado en 2019 por el gobierno mexicano por usar diseños indígenas pertenecientes a la comunidad de Tenango de Doria para su colección Dolls by Raw Edges y derivado de ello, en 2020, la marca trabajó de la mano con artesanos de Oaxaca para su primera colección de baúles intervenidos llamada “The Colorful Journey LV”.

¿Qué es apropiación cultural?

La apropiación cultural, según el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM, citando al Diccionario de Cambridge, es “el acto de tomar o usar cosas de una cultura que no es la tuya, especialmente sin demostrar que entiendes o respetas esta cultura”.

Esto ocurre cuando se adoptan aspectos culturales sin un intercambio genuino, ignorando el significado original y el contexto cultural.

Este fenómeno puede manifestarse en ropa, comida, maquillaje, lenguaje e incluso en el tono de piel.

No se requiere patente para denunciar apropiación cultural

Las patentes protegen invenciones técnicas, por lo que no son aplicables a elementos culturales como bordados, rituales, danzas o formas de conocimiento tradicional.

Aunque no se necesita una patente para denunciar apropiación cultural, sí existen otras vías legales y administrativas que pueden ayudar a proteger el patrimonio cultural:

Derechos de autor o propiedad intelectual

Denuncias ante instituciones gubernamentales

Convenios y tratados internacionales

¿Existe un marco legal internacional y nacional para proteger el patrimonio cultural?

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que es un derecho de las comunidades mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales. A lo anterior, hay que sumar que tienen derecho a desarrollar la propiedad intelectual sobre los mismos.

A nivel nacional, se creó la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Esta ley establece que: