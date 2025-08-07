Pasos básicos para estacionarse fácilmente

GENERANDO AUDIO...

Sin duda, aprender a manejar un coche no es fácil al comienzo, y una de las cosas que más cuestan al principio es estacionarse fácilmente, sin importar que sea en el espacio del hogar o un estacionamiento público. En esta ocasión, nos acompaña en Unotv.com Maggie Hegyi, quien habla sobre este tema.

Pasos básicos para estacionarse

Si lo que se busca es estacionarse fácilmente en paralelo, que es entre dos autos junto a la banqueta, se debe hacer lo siguiente:

Trucos para estacionarse fácilmente. Foto: Getty

Ubicar el espacio, esto debe ser al menos 1.5 veces el largo de tu auto

Colocarse en paralelo al auto de enfrente, dejando unos 50 centímetros de distancia lateral

Dar reversa y girar el volante totalmente hacia la banqueta

Cuando la cajuela esté alineada con la parte trasera del auto de adelante, se debe girar el volante al lado contrario y seguir retrocediendo

Luego de se debe enderezar el volante y ajustar hasta quedar centrado entre los autos

Hay que asegurarse de no quedar muy separado ni pegado a la banqueta (unos 15 centímetros es ideal)

Ahora, para estacionarse en reversa, es más práctico al salir, aunque requiere más precisión:

Hay que detenerse cuando la defensa trasera esté alineada con la mitad del espacio donde se va a entrar

Luego hay que girar el volante hacia el lado del cajón, e ir en reversa despacio

Se pueden usar los espejos y sensores si cuenta con ellos

Al final, únicamente es enderezar

Consejos generales

Usar los espejos y cámaras (si el auto tiene)

Hacerlo despacio, el control es más importante que la rapidez

Si no sale a la primera, hay que corregir y volverlo a intentarlo (es normal)

Siempre poner el freno de mano al final

Estacionarse fácilmente toma tiempo, en cada persona siempre será diferente, pero con el tiempo se hace algo rutinario.