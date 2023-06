Peso Pluma estrena dentadura de diamantes de un millón de pesos 

La costosa dentadura de diamantes de Peso Pluma. Foto: @braggaomx

Peso Pluma sorprendió a sus seguidores al estrenar una dentadura de diamantes valorada en un millón de pesos.

El cantante se unió a la tendencia de los diamantes en los dientes después de convertirse en los artistas más escuchados y seguidos gracias a su carrera en los corridos tumbados y los corridos bélicos.

Esta dentadura fue obra de la marca Braggao, una joyería especializada y exclusiva que se dedica también a este tipo de piezas, esta destacó al estar diseñada con corazones rojos; desde su cuenta oficial mostraron algunos bocetos y el resultado de este trabajo.

Esta empresa ha trabajado con otros famosos como Christian Nodal, Gera Mx, Blessd, Kenia Os, entre otros.

Estos nuevos dientes no salieron nada baratos y es que algunos medios y portales como @hypebeastlatam, señalan que tuvo un valor de un millón de pesos mexicanos (58 mil USD aproximadamente).

La dentadura está hecha en oro blanco de 10 quilates, con 7 quilates de diamantes VVS en corte brillante, esmaltados en forma de corazones rojos. Su diseño está basado en el gusto del cantante por esta figura y se realizó en colaboración con su odontólogo personal, el Dr. Raúl Pérez denominado “El dentista de los famosos”.

El dentista publicó en sus redes sociales algunas imágenes y videos en las que se ve cómo procede a colocar la dentadura, misma que no se fija, por lo que el artista puede quitarla para consumir alimentos, bebidas, así como dormir y hablar.

“Estos grillz se quitan y se ponen. No es que va a comer con ellos, no están pegados, que ya no se los va a poder quitar, que estaba mucho mejor su sonrisa sin ellos”, señala el doctor.

Además mencionó que se trata de un accesorio y lo comparó con una cadena, anillo o algo que se puede usar en una fiesta y que sirve “únicamente para sonreír, tomarse la foto”.

“Para empezar su sonrisa antes de los grillz tenía carillas, yo le puse las carillas, ya hace dos años, un poquito más, ya tiene dos años con las carillas que yo le había puesto”, dijo.

Peso Pluma usó el grill por primera vez durante su presentación en Guadalajara el pasado 17 de junio; y de hecho, es un regalo de cumpleaños que se hizo a sí mismo.

Este diseño fue personalizado, el propio artista intervino en los detalles de su dentadura.

“Una sonrisa que brilla con diamantes, los exclusivos grillz diseñados por Braggao para @pesopluma el fenómeno musical global. En colaboración con el talentoso dentista @dr_raul_perez, hemos creado la pieza personalizada que refleja su estilo y personalidad única”, se lee en la publicación.

Ante esta nueva dentadura, varios usuarios en redes sociales criticaron a Peso Pluma por lo exagerado “innecesario” que puede llegar a ser tener diamantes en los dientes.

“Un anillo o un reloj ! La cadenota de Nodal ok ! Yo se que al cliente lo que pida pero que mal gusto de chavo”, “No cabe duda que el dinero no da la clase”, “Recuerda que el dinero no te hace”, fueron algunos de los comentarios desaprobando el nuevo accesorio del cantante.