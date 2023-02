Pokemon Day ¿Qué es y por qué se celebra?

El Pokemon Day se celebra el 27 de febrero. Foto: Getty Images

El Pokemon Day ha llegado este 27 de febrero y con él una serie de anuncios y eventos importantes para una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos, de los animes a los videojuegos y series.

Este día ha servido a la marca y a Nintendo como fecha para anunciar lanzamientos o planes durante los siguientes meses, a través de eventos en los que se acercan cada vez más a una comunidad que no para de crecer.

¿Por qué se celebra el Pokemon Day el 27 de febrero?

Parece una fecha inusual, sin embargo es una de las más importantes para Pokemon ya que este día pero en 1996 salieron a la venta los primeros videojuegos de la serie, se trata de los emblemáticos Pokemon Red y Pokemon Green en Japón, mismos que destacan como los favoritos de la audiencia.

Conoce las novedades del Pokemon Day. Foto: Getty Images

Se trata de una franquicia exitosa que empezó con los juegos para la Gameboy y que siguió con un anime lanzado un año después y del que muchos niños de ese entonces iniciaron en el mundo de los “monstruos de bolsillo”, que derivó en un anime, en el que conocimos a Ash Ketchum y a Picachu, además de películas, juegos para las múltiples consolas y celulares, además de las cartas famosas que siguen teniendo su auge y demanda.

Ver más ¡Feliz #DiadePokemon! 🤩



¡Celebra con nosotros los 27 años de Pokémon y no te pierdas todas las increíbles novedades que anunciaremos a lo largo del día!#PokemonDay pic.twitter.com/PlGuXJ7TZV — Pokémon España (@Pokemon_ES_ESP) February 27, 2023

Con esta celebración llega de la mano el Pokemon Presents en el que se anuncian novedades y campañas para celebrar el aniversario, por lo que este año la campaña es Pokemon Together.

¿Qué es Pokemon Together?

La campaña de este año se llama Pokemon Together y trata de unificar la celebración a través de los usuarios y las redes sociales en las que invitan a la gente a compartir sus recuerdos relacionados con la marca.

Este es uno de los días más importantes para la comunidad. Foto: Getty Images

Sobre algunas de las novedades que se han dado a conocer del mundo Pokemon, destacan nuevos juegos, experiencias distintas y hasta una serie para Netflix.

Pokemon Concierge: Se trata de una serie stop-motion para Netflix en la que los Pokemon son huéspedes de un resort, para esto la plataforma dio un adelanto en el que se ve al protagonista acompañado de un Psyduck en la playa.

Ver más Hoy es el #PokemonDay y Psyduck está muy listo para sus próximas vacaciones. 🌴 Llega una nueva serie de stop motion 'Concierge Pokémon'. Próximamente en Netflix. pic.twitter.com/Jn5bhCQweu — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 27, 2023

Pokemon Sleep: Se han lanzado novedades sobre este título a través de un tráiler en el que aparecen personas durmiendo, por lo que este nuevo “juego” pretende medir tu sueño y beneficiarte de acuerdo a cómo duermas. Estarás en una isla a la que llegarán criaturas que duermen de manera similar a la tuya.

Ver más ¡Disfruta del sueño de los campeones con #PokemonSleep este verano!



💤 https://t.co/zTU21b6xNk pic.twitter.com/sfYGqOGFjJ — Pokémon España (@Pokemon_ES_ESP) February 27, 2023

Pokemon Go Plus: Este es un nuevo dispositivo que estará disponible y será compatible con Pokemon Go y Pokemon Sleep con el que tendrán un extra para desenvolverte en estos dos juegos sin la necesidad de estar todo el tiempo conectado o atento.

Ver más Vídeo promocional del accesorio Pokémon GO Plus+ pic.twitter.com/mofXFeJHqG — PokéXperto (@pokexperto) February 27, 2023

Juegos Pokemon: En general los juegos de la franquicia tuvieron anuncios comenzando por Unite que celebró su segundo aniversario, por lo que tendrán algunos eventos al igual que unos DLC de Pokemon Scarlet & Violet, siguiendo la línea de los títulos anteriores, por lo que también estará disponible en Pokemon Go.