Te has preguntado, ¿por qué me despierto entre 3 y 4 de la mañana?. Foto: Pexels

¿Por qué me despierto entre 3 y 4 de la mañana? Quizá eres de las personas que sufre de esta circunstancia, generando que padezcas problemas de sueño, lo que deriva en que tu “mood” no esté al 100, o al menos como tú quisieras, pues te sientes con poca energía, no te dan ganas de hacer las cosas, e incluso, piensas que mientras menos te hablen, es mejor.

Por ello, en esta ocasión, el equipo de UnoTV.com te platicará uno de los motivos por el cual no puedes conciliar el sueño como tú quieras, así como algunas alternativas que puedes emplear para descansar como rey.

¿Por qué me despierto entre 3 y 4 de la mañana?

Antes que nada, las personas que no padecen esta interrupción del sueño deben estar muy conscientes que dicho factor, de verdad afecta la vida de otra gente, por lo que si en algún momento te topas con alguien que te pregunta ¿por qué me despierto entre 3 y 4 de la mañana? O ¿qué haces para dormir hasta que suene tu despertador? También te sugerimos leer lo siguiente.

¿Qué dice la medicina sobre la afectación del sueño?

El portal tecmoon.com hace referencia a la medicina china y lo que le ocurre al cuerpo si te despiertas todos los días a estas horas inusuales. Aquí se destaca que un signo negativo es el estrés; asimismo, se cree que algunas de nuestras emociones están ligadas a la vesícula biliar, por lo que si sufres situaciones de ansiedad, resentimiento, baja autoestima o alguna decepción emocional, puede que sean otras razones por las que despiertas en la madrugada.

¿Qué dice la UNAM y la ciencia sobre la interrupción del sueño?

Esto es muy interesante, pues aquí se hace referencia a otro factor en común, que es el estrés, pues cuando es constante o se da un trastorno de ansiedad, la amígdala se activa de forma irregular y habrá un aumento de cortisol (que es la sustancia que nos mantiene despiertos, alertas y nos salva de las amenazas), y por lo tanto, surge el insomnio, que afecta a la salud.

Entonces, ¿por qué me despierto entre 3 y 4 de la mañana?, El portal web de UNAM Global resalta que cuando estamos estresados o preocupados, nuestro cerebro se activa para alertarse, aumenta la temperatura corporal, y produce un exceso de cortisol, así como adrenalina, en consecuencia, se induce el despertar y no podremos dormir de manera adecuada.

¿Qué hacer para no tener problemas de sueño?

“Para descansar necesitamos estar tranquilos y relajados, porque sólo así pueden desarrollarse diversas funciones, como son la memoria y la concentración.” Andrés Barrera Medina, especialista de la Clínica de Trastornos del Sueño

Como de las soluciones para mejorar tu estilo de vida, algunos señalan que ordenar el hogar ayuda a controlar el estrés, hay quienes aconsejan tips de relación con meditación, hacer ejercicio o comer adecuadamente, pero sin duda un aspecto que debes tomar en consideración es asistir con un médico especialista, para que sea el quien analice tu cuerpo, rutina y diversos factores que están afectándote para no descansar con tú quisieras. Recuerda, ¡no te automediques!