Por qué dicen que las personas que no tienen hijos ya no reencarnan 

¿Las personas que no tienen hijos ya no reencarnan? Foto: Shutterstock

En Unotv.com te contaremos la razón por la que dicen que las personas que no tienen hijos ya no reencarnan, mira los detalles.

Las redes sociales están llenas de tendencias y teorías acerca de diversos temas, uno de ellos tiene que ver con las personas que no tienen hijos, supuestamente no reencarnan, mira toda la evidencia al respecto.

Algunos usuarios en redes sociales, específicamente TikTok, señalan que hay teorías sobre la reencarnación. Algunos usuarios han hecho videos en los que se afirma esto, debido a que suena algo lógico al no dejar descendencia.

Además se menciona que en muchos casos el alma está lista para moverse a otra dimensión.

Incluso la cuenta Numerologasymas señala que en el tema de los hijos, es probable que por tu vida pasada tengas problemas de fertilidad, al igual que para no repetir un suceso traumático.

Qué si es mi última reencarnación por no tener hijos, que que si podemos reencarnar en animales o si alguien decide no vivir más su alma se va…. Recuerda que nuestro taller es el 25 de mayo 8: 30 hora colombia podrás participar y entender un poco más de tus vidas pasadas a través de la numerología apúntate.

Pero algunos usuarios no están de acuerdo con esto como es el caso de Jose Luis Inzunza, quien es terapeuta y sanador holístico, señala que no funciona de esta manera, ya que la que en esta vida es su mamá, en otra vida no tuvo hijos y se murió en una edad adulta por lo que siguió reencarnando.

El terapeuta señala que en el caso de los niños o jóvenes que no llegaron a tener hijos, al final si pueden reencarnar.

Por su parte, la terapeuta Gabriela Delic menciona que tener hijos es algo de libre albedrío y no funciona así, por eso se decide antes de reencarnar, por lo que no es de una mirada humana sino álmica.

Lo cierto es que al momento de reencarnar las almas viejas pueden decidir no tenerlos porque son mucho más conscientes de la responsabilidad que tener ese hijo va a generar.

Como es de libre albedrío, las almas viejas pueden decidir tener muchos niños y otras almas decidirán no tenerlos, por lo mismo no tiene que ver con la edad evolutiva del alma.

Señales de que has tenido vidas pasadas

Hay algunas señales que indicarían que una persona ha tenido vidas pasadas:

Deja Vu: Sentir que ya has vivido un momento específico antes, aunque sea la primera vez que lo experimentas.

Sentir que ya has vivido un momento específico antes, aunque sea la primera vez que lo experimentas. Sueños vívidos o recurrentes: Tener sueños detallados y realistas sobre lugares, personas o situaciones que no has vivido en esta vida.

Tener sueños detallados y realistas sobre lugares, personas o situaciones que no has vivido en esta vida. Fobias o miedos inexplicables : Sentir miedos intensos hacia cosas o situaciones sin una causa aparente en tu vida actual.

: Sentir miedos intensos hacia cosas o situaciones sin una causa aparente en tu vida actual. Conexiones instantáneas con personas : Sentir una conexión profunda e inmediata con alguien a quien acabas de conocer, como si ya lo conocieras de antes.

: Sentir una conexión profunda e inmediata con alguien a quien acabas de conocer, como si ya lo conocieras de antes. Talentos o habilidades innatas: Mostrar habilidades o conocimientos en áreas que nunca has estudiado ni practicado en esta vida.

Es importante que si presentas algún comportamiento que te cause malestar siempre tienes que consultar con tu médico o especialista ante cualquier indicio de que algo no está bien o si es que te sientes de manera extraña.