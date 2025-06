¿Por qué el viernes 13 es considerado de mala suerte?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

El viernes 13 es una fecha que, para muchos, está cargada de mala suerte, mientras que para otros es sólo una superstición. Pero, ¿de dónde viene esta idea? En Unotv.com te contamos el origen de esta creencia popular que mezcla mitos sobre el número 13 y el viernes como día de mal augurio.

¿Por qué el viernes 13 es de mala suerte?

La respuesta está en la historia y la cultura popular. De acuerdo con la revista National Geographic lo largo de la historia, diversas tradiciones religiosas y eventos históricos han dotado de “mala fama” al viernes 13, convirtiéndolo en uno de los días más temidos del año en varios países.

El número 13 ha sido considerado de mala suerte desde tiempos antiguos. Por ejemplo, en la Cábala judía se habla de 13 los espíritus malignos; mientras que en la religión católica se relaciona con el cordero que Abraham debía sacrificar a Dios, y es por lo tanto se considera un número de la muerte.

También en la religión cristiana, el número 13 está asociado a malos augurios, como:

Un día viernes Jesús fue crucificado

El libro del apocalipsis es el decimotercer capítulo de la Biblia, y es en él donde aparece el anticristo

Por otro lado, en la mitología vikinga eel número 13 se asociaba a Loki, un dios traicionero y caótico, por lo que esta cifra se consideraba poco fiable.

Supersticiones que lo rodean

El miedo a esta fecha es tan fuerte que incluso tiene nombre propio: parascevedecatriafobia, que es el temor irracional al viernes 13. Por este motivo muchas personas evitan viajar, firmar contratos o realizar actividades importantes en este día.

Algunas otras supersticiones ligadas a esta fecha incluyen:

No pasar debajo de una escalera

No cruzarse con un gato negro

No abrir un paraguas dentro de casa

Evitar espejos rotos

¿Dónde se originó esta creencia?

Aunque no hay una fuente única y clara, se cree que la idea del viernes 13 como un día de mala suerte comenzó a tomar fuerza en Europa durante la Edad Media, especialmente con influencias de la religión cristiana, según la publicación de National Geographic.

Una de las teorías más populares vincula el viernes 13 con la orden de los Caballeros Templarios, ya que se dice que fue el 13 de octubre de 1307, un viernes, cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó arrestar y ejecutar a muchos templarios. Esto generó la idea de que el viernes 13 es una fecha maldita.

Además, la cultura popular ha amplificado el miedo, especialmente con películas de terror como “Viernes 13“, que reforzaron la idea de que ese día trae tragedias.

Sin embargo, la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos (NPR por sus siglas en inglés) señala que superstición que el viernes 13 es un día desafortunado no tiene los orígenes antiguos, y sólo ha existido durante los últimos 100 años.

Y es que, según dijo Moira Marsh, bibliotecaria folclórica de la Universidad de Indiana Bloomington, “en Estados Unidos, lo conseguimos de Inglaterra. No fue considerado un día desafortunado en Inglaterra hasta el siglo XX. La primera instancia grabada que tenemos de eso en la prensa es 1913”.

Por otro lado, Stephen Winick, especialista en folclore del American Folklife Center of The Library of Congress, indicó que se trata sólo de una repetición de creencias sin fundamento ya que, “la gente empieza a hacer referencias a que sea desafortunado sin decir por qué piensan que no tiene suerte. Y debido a eso, típicamente lo que se obtiene es todo tipo de teorías salvajes sobre por qué el viernes 13 es desafortunado”.

No obstante, Marsh destacó que una de las ideas por las que se cree que el número 13 no tiene suerte es que el número “12 es un número que es muy significativo matemáticamente significativo. Es divisible por muchos números diferentes. Y es muy útil matemáticamente para varias cosas”.

“Hay 12 meses, 12 señales de zodiaco, 12 pulgadas en un pie, y entonces viene 13 y es una especie de fracaso. Realmente no te ayuda mucho matemáticamente”. Moira Marsh, bibliotecaria folclórica de la Universidad de Indiana Bloomington

¿Cuántos viernes 13 hay al año?

Cada año puede tener hasta tres viernes 13, dependiendo de cómo caigan los días. Por ejemplo, en 2025 habrá dos:

El viernes 13 de junio El viernes 13 de septiembre

Algunos estudios señalan que, paradójicamente, en estos días ocurren menos accidentes porque las personas actúan con más precaución.