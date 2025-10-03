¿Por qué está de moda limpiar con agua oxigenada y bicarbonato de sodio?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Si buscas limpiar tu casa sin gastar una fortuna en químicos, el truco de moda en las redes sociales es mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada.

Esta combinación es un limpiador casero y poderoso que desinfecta, elimina suciedad difícil y hasta blanquea la ropa, siendo una alternativa natural y económica que muchos están eligiendo para dejar el hogar impecable.

¿Por qué funciona tan bien esta mezcla?

La magia de esta fórmula está en la química simple:

Bicarbonato de sodio: Actúa como un abrasivo suave , lo que significa que raspa y remueve la suciedad incrustada sin rayar tus superficies.

Actúa como un , lo que significa que raspa y remueve la suciedad incrustada sin rayar tus superficies. Agua oxigenada: Aporta un golpe extra de limpieza gracias a sus propiedades antimicrobianas y blanqueadoras.

Por lo que, juntos, forman una pasta que neutraliza olores, desinfecta y quita manchas de baños, cocinas y textiles.

Paso a paso para preparar tu pasta mágica

Hacer este limpiador casero es pan comido:

Ingredientes:

Necesitas 3 partes de bicarbonato de sodio y 1 parte de agua oxigenada (de 10 volúmenes).

Preparación:

Mezcla hasta conseguir una consistencia cremosa (piensa en la pasta de dientes).

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Aunque puedes guardar un poco, los expertos recomiendan preparar solo la cantidad que usarás de inmediato para que conserve toda su efectividad.

A limpiar: los mejores usos para tu casa

Esta pasta casera sirve para casi todo. ¡Ponla a prueba!