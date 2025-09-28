¿Por qué hay cervezas con etiquetas rojas o verdes? Cervecero explica sus significados

GENERANDO AUDIO...

Hay cervezas con etiquetas rojas o verdes. Foto: Pexels

Las personas en España, o que han visitado ese país, encontrarán que existen cervezas con etiquetas rojas o verdes, y esto se debe principalmente a los componentes que la integran. El cervecero y divulgador Miguel (@cervecero_miguel) compartió en su cuenta de TikTok la explicación para cada una de ellas.

Al recorrer los supermercados, o tiendas de auto servicio, es común encontrar este tipo de bebidas y con la palabra “especial” destacada. Aunque podría parecer un recurso de mercadotecnia, en realidad se trata de un término legal y técnico que responde a la forma en que fue elaborada.

El papel del extracto seco primitivo

En España, las cervezas se clasifican en función de lo que los expertos llaman extracto seco primitivo, es decir, la concentración de azúcares y nutrientes presentes antes de la fermentación.

Este indicador determina el cuerpo, el sabor y el grado alcohólico de la cerveza final. Cuanto mayor es la concentración, más alimento tienen las levaduras, lo que se traduce en bebidas con más intensidad y mayor graduación.

Tres categorías oficiales

La normativa española establece una clasificación basada en porcentajes, y de ahí que se puedan ver unas cervezas con etiquetas rojas o verdes:

Cerveza normal: de 7 % a 11 %, ligera en sabor y alcohol (etiqueta verde)

Cerveza especial: de 11 % a 15 %, con más cuerpo, sabor y graduación alcohólica (etiqueta roja)

Cabe señalar que también existe la cerveza extra, la cual tiene más del 15 %, con sabor intenso y mayor contenido de alcohol

Las cervezas con etiquetas rojas o verdes, o con dichas categorías no son arbitrarias, sino el reflejo de una regulación que ordena cómo debe etiquetarse cada producto en función de su composición inicial.

Más allá de la mercadotecnia

El uso de la palabra “especial” en la etiqueta no responde a un eslogan publicitario, sino a una obligación legal. Esto significa que dos cervezas con diseños distintos pueden pertenecer a categorías diferentes, no por estrategia de marca, sino por las características técnicas de su elaboración.