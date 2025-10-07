Por qué pagar en efectivo puede ayudarte a ahorrar hasta un 23%

GENERANDO AUDIO...

Si eres de los que prefieren sacar la tarjeta para todo, tal vez quieras pensarlo dos veces. Maggie Hegyi hablará más sobre esto en una nueva edición de Trucos Para Ti.

Diversos estudios en psicología del consumo han encontrado que pagar en efectivo puede ayudarte a gastar menos, entre un 15% y 25% menos, dependiendo del estudio, gracias a un fenómeno conocido como el “efecto del dolor de pagar”.

Este término se refiere a la sensación emocional que sentimos al entregar dinero físico. Cuando pagamos con billetes o monedas, el acto es tangible.

Vemos cómo el dinero “se va” de nuestras manos, lo que genera un pequeño freno psicológico que nos hace pensar si realmente vale la pena gastar.

En cambio, al pagar con tarjeta de crédito o débito, esa conexión emocional se diluye. No hay un intercambio físico de dinero, y el pago real, sobre todo con crédito, se difiere hasta semanas después.

Esa distancia entre la compra y el pago genera la ilusión de que no estamos gastando tanto, lo que lleva a consumir más.

Las razones detrás del fenómeno

El dolor de pagar: el efectivo activa una respuesta emocional que nos hace más conscientes del gasto.

Diferimiento del pago: con la tarjeta, el impacto financiero llega después, y eso puede hacernos perder el control.

Límite físico: ver cuánto dinero queda en la cartera ayuda a poner un tope natural al consumo.

Recompensas engañosas: los puntos, millas o “cashback” dan la sensación de estar ganando algo al gastar, pero muchas veces terminan incentivando compras innecesarias.

Menos compras impulsivas: pagar en efectivo implica más pasos y reflexión, lo que reduce las decisiones impulsivas.

Por estas razones, varios economistas coinciden en que las personas pueden gastar entre 15% y 30% más al usar tarjeta que cuando pagan en efectivo.

En resumen: aunque la comodidad de los pagos digitales es indiscutible, el dinero físico sigue siendo un aliado poderoso para cuidar el bolsillo.

Así que la próxima vez que salgas de compras, tal vez convenga dejar la tarjeta en casa… y llevar efectivo.