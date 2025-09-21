¿Por qué regalar flores amarillas este 21 de septiembre de 2025?

GENERANDO AUDIO...

Cada 21 de septiembre las redes sociales se pintan de flores amarillas, usuarios comparten fotos, videos y mensajes sobre plantas de este color que se entregan en esta fecha. Aunque para algunos parece una simple moda digital, detrás de esta costumbre hay un origen claro y un simbolismo que en 2025 sigue más vigente que nunca.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

La tendencia de regalar flores amarillas nació hace casi dos décadas gracias a la telenovela juvenil “Floricienta”, transmitida en Argentina entre 2004 y 2005. En una de sus escenas más recordadas, la protagonista recibe un ramo de flores amarillas mientras suena la canción “Flores amarillas”, que habla de amor y esperanza.

El 21 de septiembre marca también el inicio de la primavera en países del hemisferio sur, como Argentina, Chile y Uruguay. De ahí que las flores amarillas representen el renacer de la naturaleza, la luz del sol, la felicidad y los nuevos comienzos.

Con el tiempo, regalar flores amarillas cada 21 de septiembre se volvió un deseo de amor verdadero y duradero.

Más allá de la ficción, el color amarillo está asociado con el sol, la alegría y el renacer de la vida, sobre todo porque en el hemisferio sur coincide con el inicio de la primavera. Por eso, obsequiarlas en esta fecha no solo es un acto romántico, también es un mensaje de energía, optimismo y buenos deseos.

Entre las más elegidas para este día están los girasoles, las rosas y los crisantemos, aunque cualquiera de este tono se suma a la tradición.

Este año, la tendencia volvió a crecer en plataformas como TikTok e Instagram, donde miles de usuarios muestran los ramos que reciben o entregan, acompañados de frases como “si te regalan flores amarillas el 21 de septiembre, es porque quieren quedarse contigo”.

