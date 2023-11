¿Por qué se nos cae más el cabello en otoño? Foto: Shutterstock

En Unotv.com te contaremos las razones por las que se nos cae más el cabello en temporada de otoño checa los detalles.

En otoño suceden muchos cambios y con estos la caída de las hojas de los árboles y parece ser que del cabello gracias a un fenómeno del efluvio telógeno estacional.

Este es un proceso normal del cabello que puede intensificarse en esta época y en primavera por los cambios estacionales en la luz solar y en el estrés.

Este fenómeno se considera común y normal y afecta a la cantidad de cabello que se pierde, se le conoce como alopecia otoñal, te decimos cómo empeora en estas fechas.

Es común que se relacione la pérdida del cabello con el otoño, esto por el efluvio telógeno estacional que es un tipo de alopecia habitual en las mujeres y que se puede presentar en hombres de igual forma.

Esta es la última fase del ciclo del crecimiento del cabello, después de que los folículos pasan por tres etapas, las cuáles son crecimiento, reposo y caída. Los dermatólogos señalan que la caída de estos cabellos se da por estar en reposo y se despiden para dar paso a nuevos cabellos en crecimiento.

Es por eso que no te debes alarmar si notas que estás perdiendo un poco más de cabello de lo normal, sin embargo esta caída se puede acentuar por distintos factores.

Los cambios estacionales en la luz solar durante otoño contribuyen a que se caiga el pelo. Al tener días más cortos hay menos exposición al sol, por lo que el cuerpo produce menos melatonina, la hormona que regula el crecimiento del cabello.

Otra razón se puede deber al estrés que pueden presentar muchas personas debido a los cambios en la rutina y se eleva entre las personas que viven en las grandes ciudades.

A pesar de que no hay estudios científicos que respalden la caída estacional, debido a la gerencia de mamíferos es probable que el cabello siga las estaciones del año tal y como en los animales.

Es importante que sepas que todo el cabello que se caiga en otoño será recuperado de tres a cuatro meses después ya sea con ayuda de vitaminas o no.

Por su parte uno de los mitos extendidos sobre el cabello mencionan que no se debe de lavar para no perderlo, pero es importante saber que debes tener buena higiene capilar para eliminar suciedad, bacterias y contaminantes que a diario posan en el cuero cabelludo, se menciona que el folículo asfixiado no crece.

De igual manera el cepillado no propicia la caída ya que deberías de hacerlo de forma muy brusca para arrancarlos, por lo que cuando te peinas y ves los cabellos, puedes estar segura que se tratan de los que están en fase de renovación.

Remedios caseros para evitar la caída de cabello

Estos son algunos remedios caseros para evitar la caída del cabello.

Té verde

Es un antioxidante natural rico en vitaminas A, B2 y C además de tener zinc es buena para ayudar al folículo, puedes hacer un té verde, dejarlo enfriar y aplicarlo como un tónico dos veces a la semana.

Aeites

Puedes usar aceite de oliva, de almendra, de romero para que te ayude a evitar la caída, hazlo en la raíz del cuero y masajea con suavidad por 20 minutos antes de enjuagar, repite esto cada dos días.

Aloe vera

El aloe vera favorece al cabello por sus enzimas antioxidantes además de ser preventiva, primero se debe lavar el pelo, cortar una hoja de aloe vera opor en medio, quitarle la pulpa y frotar suavemente sobre el nacimiento del cabello por 15 minutos.

¿Cuándo debo preocuparme por la caída del cabello?

Puede que esta alopecia estacional te cause un poco de preocupación, pero se debe tomar en cuenta que esta es temporal y reversible ya que el cuerpo lidia por los cambios. Pero en el caso de que se note una calvicie más acentuada o una pérdida más persistente se recomienda ir a consulta dermatológica para revisar si hay un problema más serio.

¿Cómo cuidar el cabello de la caída?

Puedes recurrir a algunas acciones para contrarrestar la caída:

Nutrición equilibrada: Para tener un cabello sano es importante que te alimentes bien con nutrientes que fortalezcan la fibra capilar y que ayuden a que no se caiga. A pesar de que no hay ingredientes milagro, hay vitaminas y minerales como la A que activan las células madre del folículo piloso, además de la C que ayuda con el colágeno o la E para fortalecer el crecimiento del cabello.

Otra cosa que puedes tomar es el hierro y el zinc para estimular el crecimiento, sin olvidar el Omega-3 que aumenta la densidad capilar y frena la caída.

Hidratación: Al igual que la piel el cabello necesita hidratarse para ser resistente y flexible, puedes beber agua durante el día para hidratar el cuero cabelludo desde el interior, además de usar acondicionador o mascarillas para protegerlo.

Lavado suave: Lava con shampoos suaves y sin sulfatos ya que pueden provocar que tu cabello pierda sus aceites naturales. Intenta lavarlo con agua tibia y no muy caliente para no debilitar la raíz.

Evita el calor: Usar herramientas calientes como planchas, secadores y rizadores puede dañar la estructura capilar. Si es necesario utilizarlas, es recomendable usar un protector térmico antes.