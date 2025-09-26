¿Por qué sirve poner un clavo en un limonero y cómo hacer esta dinámica?

GENERANDO AUDIO...

Mito o realidad: ¿Sirve poner un clavo en un limonero? Foto: Getty

Personas dedicadas a la jardinería llegan a poner en práctica la colocación de un clavo en un limonero, pero ¿por qué, ¿funciona de verdad? Estas son preguntas que puede responder un poco la ciencia.

De entrada, los que saben señalan que no debe ser cualquier tipo de clavo, tiene que ser uno hecho únicamente de hierro, no debe ser galvanizado ni estar fabricado de otros metales.

¿Por qué sirve poner un clavo en un limonero?

Las plantas requieren de muchos nutrientes químicos para vivir y desarrollarse, pero los elementos fundamentales son 16, donde se incluye el hierro, así lo destaca el sitio web Portal Académico CCH, de la UNAM.

Explicación

A partir del aire y del agua (en las reacciones fotosintéticas) se obtienen de manera combinada el carbono, hidrogeno y oxígeno. Luego, los 13 elementos restantes se toman principalmente del suelo. El nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio y azufre se necesitan en cantidades relativamente grandes y se les denomina macronutrientes.

En tanto, el molibdeno, hierro, boro, zinc, cobre, molibdeno y cloro son nutrientes que se requieren en cantidades considerablemente menores se les llama micronutrientes.

De ahí que, la colocación de un clavo en un limonero, pero hecho de hierro, puede brindar algunos nutrientes para que la planta tenga un mejor desarrollo o se evite que empeore.

“Los nutrientes se vuelven disponibles para las plantas a través de la desintegración de minerales y la descomposición de la materia orgánica, con excepción del nitrógeno que se incorpora al suelo al ser fijado de la atmosfera por medio de la acción microbiana de bacterias correspondientes al ciclo del nitrógeno.” Portal Académico CCH, de la UNAM

El hierro en la naturaleza

El hierro es el metal pesado más extenso y más abundante en la superficie de la tierra. Debido a la facilidad con la cual reacciona, es raro encontrarlo en la forma de hierro puro, destaca el gobierno de México.

Debido a su avidez por el oxígeno, el hierro se encuentra en la naturaleza en forma de minerales, compuestos principalmente por los óxidos. De estos minerales, los más usados por la industrial para la extracción de este metal son: hematita, limonita, magnetita y siderita.

¿Cómo se coloca un clavo en un limonero?

El método es muy sencillo, y se puede realizar en prácticamente cualquier jardín u hogar:

Primero, se debe conseguir un clavo de hierro

Luego, ese clavo se debe clavar a una altura de 10 o 15 centímetros del suelo y listo

Se dice que no es necesario incrustar completamente el clavo y atravesar el tronco, ya que solo basta que esté bien fijado y se le debe permitir que actúe por algunos meses para que se pueda apreciar algún cambio en la planta.