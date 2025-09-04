Postura encorvada y piel dañada: así se verán los influencers en 2050, según impactante modelo digital 

GENERANDO AUDIO...

Los influencers hoy en día representan un estilo de vida aspiracional que se relaciona con el éxito, la visibilidad en redes sociales y la posibilidad de convertir la vida cotidiana en una marca personal.

A través de su presencia digital, muchos de ellos inspiran a millones de seguidores que buscan imitar sus hábitos, moda o experiencias, consolidando así una industria en constante crecimiento que no solo impacta en la cultura, sino también en la economía global.

¿Cómo se verán los influencers en el año 2050?

De acuerdo con la BBC, muchos de los influencers pueden trabajar hasta 90 horas semanales, y aunque esta carrera puede parecer glamurosa, también tiene impactos visibles y acumulativos en la salud física y mental.

Ava, la futura influencer

Ava es una influencer creada por la página de apuestas Casino.org para mostrar cómo podrían lucir los influencers en 2050. y representa no solo la estrella de redes sociales del futuro, sino también una advertencia del presente.

Su apariencia refleja lo que años de obsesión por algoritmos, estándares de belleza y creación constante de contenido pueden hacerle a una persona.

Desde interminables viajes de marca hasta rutinas diarias de filtros y sesiones de fotos, Ava muestra los efectos acumulativos del estilo de vida influencer, respaldados por investigaciones médicas y estudios clínicos.

Síndrome del cuello de texto

El uso prolongado del teléfono inteligente, horas bajo luces LED y poses constantes pueden alterar la postura con el tiempo, como resultado, Ava presenta hombros encorvados, dolor crónico de cuello y una inclinación permanente de la cabeza hacia adelante.

Investigaciones del área de Neurocirugía Interdisciplinaria señalan que entre los usuarios de teléfonos inteligentes, la columna cervical puede flexionarse entre 15 y 60 grados, causando problemas que se vuelven crónicos.

Piel irregular

El cuidado diario de la piel y el maquillaje constante pueden provocar dermatitis de contacto, inflamación y manchas, además la exposición prolongada a luces LED y pantallas contribuye al denominado “envejecimiento digital”, que acelera la aparición de líneas de expresión, cambios de pigmentación e inflamación persistente.

Ojeras y fatiga visual

El síndrome de visión informática (SVI), también conocido como fatiga visual digital, afecta a quienes pasan largas horas frente a pantallas. En Ava, esto se traduce en ojeras profundas y bolsas debajo de los ojos, enrojecimiento, sequedad y visión borrosa.

Una revisión clínica publicada en BMJ Open Ophthalmology estima que su prevalencia puede superar el 50% entre los usuarios frecuentes de pantallas.

Falta de sueño

Los horarios irregulares, publicaciones para audiencias globales y fiestas nocturnas pueden alterar el ritmo circadiano; con el tiempo, esto genera fatiga crónica, inflamación de los párpados inferiores y pérdida de cabello por alteraciones en la producción de melatonina.

La Fundación Nacional del Sueño destaca que consultar redes sociales o mirar pantallas antes de dormir es uno de los principales factores que interrumpen el descanso.

Cara desigual y sobrecorrección estética

El uso repetido de rellenos faciales puede distorsionar las proporciones naturales de la cara, un fenómeno impulsado por la “Dismorfia de Snapchat” y el “Síndrome de la Cara de Almohada”. El resultado son mejillas hinchadas, barbilla puntiaguda y textura facial artificial, como explica la Revista Internacional de Medicina Estética y Antienvejecimiento.

Cabello ralo o calvo

El peinado constante y el uso de extensiones pesadas provocan alopecia por tracción, debilitando los folículos pilosos y causando pérdida permanente de cabello; esta afección puede ser irreversible si se mantiene la tensión constante sobre el cuero cabelludo.

El estilo de vida influencer puede ser emocionante: acuerdos con marcas, viajes relámpago y exposición constante bajo luces brillantes.

La clave, según expertos, es equilibrar la ambición, establecer límites y priorizar la salud y el bienestar por encima de las tendencias digitales.