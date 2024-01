¿Qué es el Slow morning y cuáles son sus beneficios para nuestro día?

El Slow morning y sus beneficios ayudan a tener un mejor día. Foto: shutterstock

Iniciar el día con una rutina de ejercicio full body en la cama podría ayudar a unas personas, aunque habrá otras que el ejercicio no se lleva con ellas. Hoy te hablaremos sobre el método conocido como Slow morning y sus beneficios, que aunque no lo creas, te podría ayudar de varias formas, sobre todo si eres una persona que apenas amanece y ya te estás agobiando de múltiples tareas, o simplemente la mañana no te rinde y sueles atrasarte en el retos de tus actividades del día.

¿Qué es el Slow morning y cuáles son sus beneficios?

Slow morning es una técnica que te hace cambiar tu rutina matutina tan ajetreada, por algo mucho más tranquilo y que te haga disfrutar de tus actividades a esa hora del día. Entre los beneficios del Slow morning encontramos lo siguiente:

Disminuye la ansiedad y el estrés: normalmente cuando se tienen ciertas actividades al iniciar el día, pueden llenarnos de ansiedad o estrés; si tardas mucho en bañarte ese tiempo se te descontará de otra actividad y así sucesivamente hasta que de plano te atormentes la cabeza y comiences a decir “¡ya se me hizo tarde!”. Con el Slow morning puedes anticipar algunas cosas desde la noche anterior (como tu vestuario y desayuno), así al despertar y ya habrás aventajado algo, lo cual te hará hacer el resto de cosas con más calma y tranquilidad, lo que ayudará a alejar el estrés o la ansiedad matutina, pues tendrás el tiempo suficiente para hacer lo que debes

Mejora el estado de ánimo: aunque no lo creas, tener el tiempo suficiente para hacer tus cosas y que incluso te sobre, te pondrá de buenas, lo cual a su vez te hará una persona más productiva y realizarás todo de la mejor manera posible, evitando también menos errores, los cuales a veces surgen cuando andas apurado

Las personas notarán tu estado de ánimo con una sonrisa tuya. Foto: shutterstock

Tienes una mejor convivencia: cuando la gente se da cuenta que andas de malas, o apurado, preferirá evitarte; sin embargo, cuando te perciben tranquilo y confiado incluso atraerás a las personas a ti, ya que te verán con buenos ojos y podrán confiar en ti (no necesariamente para que les ayudes en una tarea, sino para platicar contigo sobre algún problema)

¿Cómo hacer una rutina de Slow morning?

Ahora que sabes sobre el Slow morning y sus beneficios (que es librarte del estrés y la ansiedad), aquí te daremos unas recomendaciones para que hagas una rutina que te ayude a arrancar de buena forma tu día:

Antes de dormir selecciona la ropa que vas a usar al otro día

Selecciona la ropa que ocuparás al otro día. Foto: shutterstock

Lustra tu calzado

Ve a tu refrigerador y acomoda las cosas que vas a desayunar

Duerme a la misma hora y ten las mismas horas de sueño diariamente

Cuando despiertes, no te pares 15 o 20 minutos después de que suene la alarma

Al ducharte no tardes mucho tiempo

Vestirte será más rápido si ya tienes a la mano tus prendas y zapatos que vas a usar

El desayuno podrá hacerse más fácil porque ya sabes qué comerás y ya lo tienes a la mano

Ahora ya habrás notado que lo importante ya lo tienes cubierto y si ya puedes salir de tu hogar, tomate sólo 10 minutos, ve a tu lugar más cómodo, cierra los ojos, exhala e inhala (mientras escuchas algo de música tranquila para relajarte). Cuando abras los ojos respira profundo y levántate, que el mundo te espera con los brazos abiertos.

Otras opciones

En tu tiempo libre, como pueden ser los fines de semana, invierte unos minutos para actividades que te distraigan mentalmente y que será hacer mejor en ese momento y no cuando estás en tus múltiples tareas del trabajo.

La mañana del sábado o domingo dedica un pequeño tiempo a leer un libro

Si no eres muy lector que digamos, sal a caminar unos 15 minutos y toma el Sol de la mañana

Cuando prepares tu desayuno música tranquila (o la que te relaje), incluso un podcast también sirve

Saca a relucir tu creatividad y ponte a dibujar

Regar y cuidar plantas es una actividad que también sirve como relajación