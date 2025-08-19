¿Qué hacer cuando una persona te maltrata, ignora o se aleja?, Walter Riso lo explica

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Walter Riso, psicólogo y escritor, publicó un video en sus redes sociales en el que explica qué hacer ante una persona maltratadora, que ignora o se aleja y que es grosera, incluso sin necesidad de tener que dejar de verla o estar presente.

De acuerdo con el experto, el “truco” está en saber “alejarse” pero sin tener que irse, es decir, a través de establecer una “distancia emocional” con esa persona.

“No tienes que salir corriendo por la puerta, no es distancia física es distancia emocional”: Riso

“Cuando estás con una persona, cualquiera que sea, que en un momento dado te trata mal o te ignora, o te demuestra como alejamiento o no te hace sentir bien; […] aléjate, pero no te tienes que alejar de afuera, no tienes que salir corriendo por la puerta, no es distancia física es distancia emocional“, aseguró Riso en el video que publicó en su cuenta de Instagram el pasado 29 de junio.

Para hacerlo, el Riso, quien es considerado uno de los psicólogos más influyentes en España y Latinoamérica, dijo que es necesario “ir hacia dentro” de uno mismo y estar seguro de quién se es.

“Ve hacia adentro, ve hacia quién eres, ve hacia tu historia, hacia tu amor propio, a tus luchas, a tus recuerdos fundamentales, ve a tu microcosmos que es un gran cosmos interior y navega un rato”, explicó.

La clave para alejarse de los maltratadores está en el amor propio

Según dijo Riso en el video, para mantener una distancia emocional con las personas “tóxicas” se debe recurrir al “amor propio”.

“Mientras la otra persona está al frente ignorándote, tu estás contigo misma, contigo mismo en el más profundo de los amores que es el amor propio”. Walter Riso, psicólogo y escritor

Esto resulta eficaz porque de esa forma es posible reconectar consigo mismo y reconocer que lo que hace el otro no corresponde con quién se es.

“Está al frente y sigue parloteando el pelotudo o la pelotuda, sigue diciendo cosas, y entonces tu descubres con una frase genial que no sé quién la inventó: ‘ya no me importas, me importas un rábano, tu opinión ya no importa, tu mirada me traspasa, soy un banco de niebla y el tono de tu voz es plano'”. Walter Riso, psicólogo y escritor

La publicación del reconocido psicólogo ha generado una serie de reacciones en redes sociales, pues muchas personas aseguraron sentirse identificadas y otras más reconocieron la importancia de las palabras de Walter Riso.