¿Cómo vestir si tienes espalda ancha? Te damos consejos para elegir tus prendas

Las prendas que más te favorecen si tienes hombros anchos. Foto: Getty Images

Puede que las personas con espalda ancha tengan problemas para encontrar prendas que las favorezcan, por lo mismo antes de cerrarte a estar a la moda, te daremos algunos consejos de cómo vestir si este es tu caso.

Lo primero que debes de hacer es reconocer que tipo de cuerpo tienes, al igual que dejar en claro que lo más importante es que vistas con lo que te haga sentir más cómoda, tomando en cuenta las prendas que favorecen tu figura.

Si tienes la espalda ancha hay algunas prendas que no favorecen como lo son los tirantes finos y es que mucho tiene que ver lo visual de las prendas y el tipo de hombros.

Primero tienes que ver lo que no te favorece, el escote bardot que deja los hombros descubiertos resulta ser una mala idea y aunque no se trata de ocultarlos, es mejor que no los dejes al descubierto.

El escote bardot deja los hombros descubiertos. Foto: Getty Images

El escote “palabra de honor” es otro que debes de olvidar y es que al dejar los hombros y parte del brazo al descubierto es una opción poco recomendable en vestidos de fiesta regularmente.

El escote palabra de honor no se recomienda para hombros anchos. Foto: Getty Images

Otro a evitar es el escote halter al cuello que lo único que logrará es acentuar aún más los hombros y evitará que otras partes destaquen.

El escote halter al cuello deja ver más anchos los hombros. Getty Images

Prendas que favorecen la espalda ancha

Las blusas peplum A son una opción destacada debido a su manga corta y que centra la atención en la caída de la blusa y no en los hombros, que de igual manera lo lucirán anchos. Además tendrás una silueta armonizada que irá bien con tu tipo de cuerpo.

El escote halter deportivo es ideal para tu tipo de cuerpo ya que al no amarrarse al cuello dibuja un trapecio dejando la parte de arriba de los brazos al aire pero sin exageraciones, y que en caso de unos hombros ejercitados, no se vea mal.

Contrario a los que no favorecen, debes de considerar que entre más ancho es un tirante, mejor se te verá, toma en cuenta los que son una sola manga o asimétricos pero sin tirantes para que puedas destacar tus hombros y que no se vean amplios.

Las prendas con rayas verticales deberán de ser importantes para sus looks ya que harán que luzcas con menos anchura ya que el tema visual es de suma importancia en este tipo de hombros.

Pero si tu idea es tapar los hombros, puedes usar una blusa con escote en V, el cual reduce visualmente la distancia entre los hombros y deja toda la atención en el pecho, el medio Glamour recomienda camisetas con mangas y tirantes anchos.

Por lo mismo un escote cuadrado con tirantes anchos será tu mejor amigo ya que va bien con distintos cuerpos, los hombros se ven interrumpidos por la línea gruesa que hará que no tengas que esconderlos.