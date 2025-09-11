GENERANDO AUDIO...

Etiquetas en la ropa contienen mucha información. FOTO: Getty Images

Las etiquetas de la ropa no solo muestran la talla o la composición de una prenda. También incluyen símbolos universales que funcionan como un manual de instrucciones en miniatura para cuidar las telas y prolongar su vida útil, ante la duda sobre el significado de algunos, te explicamos.

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los fabricantes no están obligados por ley a incluirlos, aunque la mayoría lo hace para evitar conflictos con los clientes. En la Unión Europea están regulados y unificados, y se utilizan de manera similar en otros países.

Los símbolos más comunes en las etiquetas

Estos iconos ayudan a identificar las recomendaciones de cuidado textil:

Cubeta : lavado con agua

: lavado con agua Triángulo : uso de lejías o blanqueadores

: uso de lejías o blanqueadores Cuadrado : opciones de secado

: opciones de secado Plancha : planchado

: planchado Círculo: limpieza en seco

[TE PUEDE INTERESAR: Cómo preparar tu ropa antes de lavarla para que quede impecable]

Interpretarlos correctamente es clave para no cometer errores al usar la lavadora, la secadora o la plancha.

¿Qué significa el triángulo en la ropa?

El triángulo es uno de los símbolos que más dudas genera, ya que está relacionado con el uso de blanqueadores o lejía. Según la OCU, existen tres variantes:

Triángulo vacío : permite usar cualquier tipo de blanqueador, ya sea a base de cloro o de oxígeno

: permite usar cualquier tipo de blanqueador, ya sea a base de cloro o de oxígeno Triángulo con rayas diagonales : solo admite blanqueadores a base de oxígeno

: solo admite blanqueadores a base de oxígeno Triángulo tachado: prohíbe el uso de cualquier tipo de blanqueo o pretratamiento de manchas

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La asociación recomienda revisar también las etiquetas de los productos de limpieza antes de utilizarlos y comprobar su fecha de caducidad, ya que los detergentes pierden eficacia con el tiempo.

Descifrar los símbolos no es un detalle menor, puede marcar la diferencia entre mantener una prenda en buen estado o dañarla en un solo lavado. El triángulo, aunque pase desapercibido, resulta clave para conservar la ropa impecable.