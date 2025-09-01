GENERANDO AUDIO...

Parejas LAT; esquema de relación que rompe paradigmas. Foto: Getty

Las parejas LAT (Living Apart Together, en español Viviendo Separados Juntos), es un tipo de relación que surge como alternativa a la convivencia tradicional. El portal Psicología y Mente destacó que esta forma de convivir “permite mantener autonomía e independencia física sin perder el compromiso emocional”.

De acuerdo con el portal especializado en temas de salud mental, estas parejas deciden vivir separadas y evitar problemas de la cotidianidad.

¿Qué son las parejas LAT?

Las parejas LAT representan un modelo de relación en el que ambos miembros deciden vivir en casas separadas. Aunque no comparten un mismo techo, mantienen compromiso, intimidad y proyectos en común.

De acuerdo con el portal, las parejas LAT han ido ganando popularidad, incluso, para padres o madres con hijos de relaciones anteriores encuentran en este modelo una manera de mantener estabilidad familiar, sin renunciar a la posibilidad de tener una nueva pareja.

Razones para elegir una relación LAT

Psicología y Mente entrevistó a Francisco Hidalgo, director de Avannza Psicólogos en Sevilla, España, quien compartió las motivaciones para adoptar el modelo de parejas LAT.

Preserva la individualidad: cada persona mantiene su espacio y evita la pérdida de identidad en la convivencia diaria

Da flexibilidad en responsabilidades: al vivir separados, se facilita la gestión de compromisos familiares y laborales

Previene conflictos: la distancia cotidiana reduce tensiones y discusiones propias de compartir casa

¿Cuáles son las ventajas de estar en una relación LAT?

El psicólogo destacó que el modelo “Living Apart Together” ofrece varios beneficios que pueden fortalecer el vínculo romántico entre dos personas:

Se mantiene viva la “llama” de la pasión: los encuentros son especiales y refuerzan la chispa en la relación

Se reducen las tensiones: al no convivir a diario, disminuyen los roces derivados de la rutina doméstica

Momentos de calidad: las parejas valoran más el tiempo compartido y lo disfrutan con mayor intensidad

¿Qué desafíos se pueden tener al estar en una relación LAT?

Aunque el modelo de parejas LAT resulta realmente atractivo, también requiere altos niveles de confianza y comunicación para sostener el compromiso, dijo el especialista en salud mental.

“Algunas personas pueden percibirlo como una falta de estabilidad frente a los esquemas tradicionales de convivencia”. Francisco Hidalgo, director de Avannza Psicólogos en Sevilla, España

El modelo LAT refleja cómo cambian las dinámicas de pareja en la sociedad actual. Lejos de significar distancia emocional, representa una forma distinta de vivir el amor, en la que la independencia personal y el compromiso romántico encuentran un equilibrio.