¿Qué son los sahumerios y cómo hacerlos en casa?

Te diremos sus beneficios y las precauciones que debes tener. Foto: Getty

¿Alguna vez has visto un amarre hecho de hierbas, telas y palitos de madera que suele quemarse? No te asustes, no se trata de brujería; son sahumerios.

Esta es antigua práctica que tiene su origen en el año 5000 antes de Cristo en Mesopotamia y promete tener varios beneficios. ¿Quieres saber cuáles son? En Unotv.com te vamos a contar lo que investigamos al respecto.

¿Qué son los sahumerios y cuáles son sus beneficios?

Foto: Getty Images

Son amarres que se involucran en una práctica ancestral, la cual consiste en quemar hierbas aromáticas, maderas, resinas o flores para producir un humo fragante.

Culturas asiáticas y de oriente medio aseguran que tiene múltiples beneficios como:

Limpian la energía del ambiente de las malas vibras

Mejoran el estado de ánimo

Son un complemento en la práctica del yoga y la meditación

Son una forma de aromaterapia

¿Cómo hacer sahumerios caseros?

Foto: Getty Images

La ventaja de este tipo de prácticas es que son fáciles de conseguir, sencillas de fabricar y económicas, por lo que te decimos cómo hacer una en casa.

1. Elige tus elementos favoritos

Salvia

Romero

Copal

Mirra

Benjuí

Rosas

Jazmín

Lavanda

Manzanilla

Caléndula

Aciano

2. Añade madera

Palo santo

Bambú

Álamo

Sauce

Aserrín

3. Enróllalos en una tela delgada de algodón o con hilo y deja secar por varios días

Cuando vayas a quemar tus sahumerios recuerda ponerlos sobre un plato o un recipiente amplio y no lo pierdas de vista mientras se consume, pues al ser un material sumamente inflamable, podrías provocar un incendio.

También debes cuidar no dejarlos humear en espacios cerrados (procura mantener ventilado tu espacio al encenderlos). Evita esta práctica si tienes enfermedades respiratorias o alergias, pues podrían ser perjudiciales para tu salud.