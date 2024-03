Quién es Judas Iscariote y por qué no es un santo

Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Foto: Getty

Hoy, en el marco de la Semana Santa 2024 queremos hablarte sobre la vida de un personaje que ha sido señalado en innumerables ocasiones, nos referimos a Jesús Iscariote. Sin embargo, él no es considerado un santo, de ahí que algunas personas lo confundan con San Judas Tadeo, por lo que también te hablaremos de por qué son distintos.

¿Quién es Judas Iscariote?

Judas Iscariote es conocido por ser uno de los 12 apóstoles que tuvo Jesucristo, además de ser el personaje que traicionó al hijo de Dios, esto al venderlo por 30 monedas de plata a los sacerdotes y soldados romanos, estos últimos darían muerte a Jesucristo.

Se cuenta que Judas fungía el papel de tesorero, en el grupo de apóstoles, por lo que él se encargaba de manejar el dinero que Jesús y el resto de sus compañeros juntaban para luego ayudar a las personas de escasos recursos que tanto lo necesitaban.

De acuerdo con los relatos, Judas Iscariote se quedaba con una fracción del dinero que era para los pobres; incluso, también se dice que él actuó por voluntad propia, y casi casi por acto maléfico, cuando decidió entregar al hijo de Dios. San Lucas cuenta que el hecho a la instigación era por Satanás: “Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los Doce; y fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia del modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó y andaba buscando una oportunidad para entregarlo sin que la gente lo advirtiera” (Lucas, 22, 3-6).

¿Por qué Jesucristo no se alejó de Judas Iscariote?

Se dice que Jesús sabía lo que comenzaba a albergarse en el corazón de su discípulo Judas Iscariote, pero en vez de evidenciarlo y darle la espalda, habría preferido darle la posibilidad de arrepentirse, aunque eso le costaría la vida.

Jesús también habría sabido que Judas lo vendió. Esto trasciende en lo que hoy conocemos como Jueves Santo, ahí Judas realizó su traición, ya que al hacerse la conocida “Última Cena”, Judas Iscariote le da el famoso “beso de la traición”, acto con el cual los romanos identificaron al hijo de Dios y lo capturaron.

¿Cómo se arrepintió Judas Iscariote de su traición?

Luego de que Jesucristo fuera capturado, torturado y finalmente haber fallecido, Judas Iscariote comenzó a sentir culpa por lo que había hecho y la traición que había cometido, por lo que la única salida que tuvo fue la de colgarse de la rama de un árbol y así terminar con su propia vida.

La teoría señala que Judas no se arrepintió plenamente porque en realidad no le pidió perdón a Jesús, pero sí se cree que debido a la traición que cometió, siempre estaría marcado por la deslealtad, por lo que no quería vivir de esa manera y por ello se pondría la soga en el cuello y así morir.

¿Quién es San Judas Tadeo?

Ahora que ya conoces el papel que tuvo Judas Iscariote, será más sencillo que sepas que es San Judas Tadeo es otra persona. De acuerdo con diversos textos neotestamentarios, Judas Tadeo también fue uno de los discípulos de Jesús de Nazaret, o uno de los 12 apóstoles.

Se comenta que luego de la crucifixión de Cristo, Judas Tadeo se dedicó a predicar la palabra de Jesús por toda Mesopotamia, en lo que hoy en día conocemos como Libia. Sin embargo, por sus acciones fue capturado y torturado hasta morir.

Fue nombrado San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, y el 28 de octubre es celebrada en su honor una gran fiesta, pero varios de sus devotos gustan celebrarlo igualmente cada 28 de mes.