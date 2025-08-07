¿Quién es Willy Chavarría, el diseñador envuelto en la polémica de Adidas y Oaxaca?

GENERANDO AUDIO...

Chavarría es conocido por su estilo chicano. Foto: Gettyimages

Willy Chavarría se encuentra en controversia, pues este diseñador estadounidense y rostro clave en la moda urbana de Estados Unidos, es el responsable de los nuevos tenis de Adidas que crearon controversia en Oaxaca. Su propuesta, inspirada en los tradicionales huaraches Yalálag (una comunidad del estado), fueron puestos en venta recientemente, pero no tardó en generar respuesta por parte del gobierno oaxaqueño, que anunció emprender acciones por apropiación cultural.

¿Quién es Willy Chavarría, el diseñador que creó los Adidas con elementos de Oaxaca?

Willy Chavarría ha sido galardonado dos veces. Foto: Getty Images

Chavarría nació en California, dentro de una familia migrante proveniente de México. Aunque su carrera despegó en Nueva York, nunca ha dejado de reflejar en su obra sus raíces latinas; de acuerdo con el medio BBC, quien lo entrevistó el año pasado tras ganar el premio a Diseñador del Año por segunda ocasión.

Desde que fundó su marca en 2015, su estilo se ha enfocado en resaltar la cultura chicana y latina a través de siluetas contemporáneas, combinando mensajes sociales con un toque político y cultural.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Oaxaca demandará a Adidas por plagio de huaraches]

Entre sus seguidores y clientes, se encuentran figuras como Billie Eilish y Kendrick Lamar. Además, ha colaborado con artistas como Yahritza y su Esencia. De acuerdo con medios estadounidenses, Willy Chavarría es fan de Juan Gabriel, quien ha sido inspiración para el diseñador en sus obras.

Para esta colaboración con Adidas, Chavarría tomó elementos visuales del calzado artesanal oaxaqueño y los fusionó con materiales modernos como cuero premium y suelas deportivas. Aunque la intención, según dijo en entrevistas, fue homenajear sus raíces, la ausencia de participación directa de artesanos mexicanos levantó críticas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]