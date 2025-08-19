¿Quiénes son los hombres “performativos”?

GENERANDO AUDIO...

El arquetipo ha surgido en un momento en que la propia masculinidad, y ciertos rincones de internet codificados como masculinos, son un foco de atención política.

A principios de este mes, cientos de personas se reunieron en un parque del barrio de Capitol Hill, en Seattle, para participar en otro concurso de imitadores o algo así.

En lugar de buscar versiones terrenales de famosos como Timothée Chalamet o Pedro Pascal, los espectadores buscaban cuál de los concursantes reunidos era el mejor ejemplo del llamado “Hombre Performativo”, un arquetipo relativamente nuevo en las redes sociales.

Pero, ¿qué es un hombre “performativo”?

El “hombre performativo” cuida su estética de una manera que cree que podría hacerlo más atractivo para las mujeres progresistas. Es, en resumen, la antítesis del hombre tóxico. “Son hombres que intentan adaptarse a lo que creen que les gusta a las mujeres feministas”, dijo Guinevere Unterbrink, de 24 años, profesora de arte y una de las presentadoras del concurso.

Un hombre así podría tomar un matcha latte helado en una cafetería mientras lee a Sally Rooney o Joan Didion. Podría llevar auriculares con cable y pantalones anchos, y lo más probable es que llevara un bolso de tela (quizá con un Labubu colgando de ella).

Podría escuchar a Clairo y se apresuraría a revelar su colección de discos de vinilo. Se convierte en un tablero andante de marcadores de tendencias de suavidad, estilo y una inclinación feminista que quizás no posea realmente. Y como resultado, se ha convertido en un meme ridiculizado.

“Muchas veces no saben de qué hablan”, dijo Lanna Rain, de 24 años, la otra presentadora del concurso, sobre la idea de los “hombres performativos”. “Es sólo una estética para ellos”.

Del arquetipo al meme

Algunos han llegado a calificar al “hombre performativo” de epidemia. En internet, los usuarios han colgado videos furtivos de los “hombres performativos” que han visto en la calle o videos que imaginan cómo sería salir con uno de ellos . Y el concurso de Seattle no fue una anomalía: en julio, Nueva York organizó su propia versión en Washington Square Park y la semana pasada hubo un concurso similar en Yakarta, Indonesia.

“Me recuerda mucho a ser un poser” en la década de 1990 y principios de 2000, dijo Casey Lewis, escritora y fundadora del boletín After School, que se centra en la Generación Z y la cultura de internet. El arquetipo del poser se representaba a menudo en populares comedias románticas y películas de adolescentes, como súper cool , donde los dos torpes protagonistas intentan hacerse los interesantes en las fiestas para atraer a las chicas que les gustaban. “No hay nada peor que ser un

poser”, añadió.

La palabra y la apariencia

La palabra performativo, como las palabras wake (progre) o codificado, ha experimentado un viaje de transformación en los últimos años, desde el concepto filosófico (los estudiosa del género Judith Butler, por ejemplo, argumentó que todo el género era performativo) hasta un peyorativo común.

Durante la pandemia de COVID-19 y el auge del movimiento Black Lives Matter, se contrataron cada vez más con términos como activismo o alianza para sugerir que algunas de las personas que mostraban su apoyo a determinadas causas no se preocupaban realmente por ellas, sino que se alineaban para aparentar moralidad.

El uso renovado del término performativo, sobre todo en referencia a los hombres, ha aumentado su popularidad. En TikTok, los videos etiquetados con #performativemale (#hombreperformativo) se han visto más de 28 millones de veces, mientras que los etiquetados con #performative (#performativo) se han visto más de 149 millones de veces.

Desde mayo, Google ha visto aumentar el interés por preguntas como “¿Por qué el matcha es performativo?”, y “¿Por qué los auriculares con cable son performativos?”.

No es sorprendente que la Generación Z, que según los estudios valora la autenticidad y la honestidad, detecte la falta de sinceridad entre sus compañeros. Pero el arquetipo ha surgido en un momento en que la propia masculinidad, y ciertos rincones de internet codificados como masculinos, siguen siendo un foco de atención política, al menos en ciertos lugares.

“Llevo un par de semanas en Florida, mi esposo y yo estamos de viaje por carretera, y no he visto a ningún ‘hombre performativo’ por aquí”, dijo Lewis. “Da la sensación de que ocurre en ámbitos en los que los hombres sienten que necesitan ser aliados. Intentan navegar alineándose con las mujeres y señalar: ‘Soy un buen tipo’”.

La performatividad y los hombres

Tampoco es sorprendente que algunos hombres ya estén aprovechando la broma y, en lugar de eludirla, inviten deliberadamente a las acusaciones de performatividad, dijo Tony Wang, fundador de la empresa de consultoría y previsión de tendencias Office of Applied Strategy.

De hecho, hay hombres que publican videos en los que se autodenominan “hombres performativos”. Muchos publican con picardía videos de sí mismos al leer libros densos, boca abajo, o al llevar tres, cuatro o cinco Labubus para exagerar la estética.

“Tiene algo de metairónico”, dijo Wang. “Casi proporciona una especie de protección o cobertura que permite al sujeto decir: ‘Oh, solo estoy siendo irónico, no te lo tomes tan en serio’”.

¿Por qué, si no, iban a participar voluntariamente en un concurso que no se centraba en su aspecto o su talento, sino en su personificación de un meme? En Seattle, algunos hombres se presentaron con discos de vinilo y tocadiscos completos o con falsos bigotes delgados, con bolsas de tela al hombro.

El concurso constaba de tres rondas de preguntas sobre temas relacionados con la comprensión más básica del feminismo, dijo Unterbrink. El ganador se iría a casa con El deseo de cambiar, de la autora feminista Bell Hooks.

A un hombre le preguntaron si sabía lo que era una Divacup; no lo sabía. A otro concursante le preguntaron si sabía el año en que las mujeres obtuvieron el derecho al voto; no lo sabía.

Wang dijo que el hecho de que el término se haya convertido ya en una broma interna irónica resume la naturaleza más amplia de las propias redes sociales, donde “todo, en gran medida, es una actuación”.

Autoras Alisha Haridasani Gupta y Nicole Stock

