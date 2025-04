¿Quieres mejorar el sexo con tu pareja? Prueba un “divorcio de sueño”

| The New York Times

Expertos dicen que el “divorcio de sueño” puede ayudar a mejorar la vida sexual.

Terapeutas y parejas afirman que, a veces, dormir por separado puede reavivar una relación, es decir, un “divorcio de sueño”.

Cuando Natalie y Shane Plummer se cambiaron a dormitorios separados hace 12 años, en realidad solo querían dormir más.

La pareja, que lleva 24 años casada y vive en Meridian, Idaho, esperaba que Plummer pudiera descansar de los ronquidos de su esposo. (Lo logró). También pensaron que a Plummer, de 47 años, el más ordenado, le gustaría tener su propio espacio. (Así fue).

No previeron hasta qué punto el cambio mejoraría su vida sexual.

“Nuestra frecuencia ha aumentado definitivamente”, dijo Plummer, de 47 años.

“La calidad de nuestras relaciones sexuales ha aumentado definitivamente. Cuando estamos juntos en la cama, tenemos un propósito. Hablamos. O nos abrazamos. O tenemos sexo”. Natalie

Sobre el llamado “divorcio del sueño”

La decisión de dormir separados, a veces llamada “divorcio del sueño”, es a la vez tabú y bastante común.

En una encuesta de la Academia Americana de Medicina del Sueño de 2023, más de un tercio de los encuestados dijeron que dormían regular u ocasionalmente en otra habitación para acomodar a su pareja. Aunque a veces se considera una señal de que la pareja está enemistada, muchos divorciados del sueño y terapeutas sexuales dicen que en realidad puede ayudar a reavivar la chispa.

“Soy una gran defensora de esta práctica”, dijo Cyndi Darnell, terapeuta sexual y de relaciones de Nueva York y autora de “Sex When You Don’t Feel Like It: The Truth about Mismatched Libido and Rediscovering Desire”.

Según su experiencia, las parejas suelen compartir la cama porque creen que deben hacerlo, pero acostarse al lado de alguien no fomenta necesariamente la intimidad, sobre todo si hacerlo deja a ambos demasiado cansados para funcionar y sentirse, bueno, sexis.

“Para algunas personas, dormir juntos proporciona una sensación de conexión y seguridad”, dijo Darnell. Pero cuando los ronquidos de tu pareja o el tiempo que pasas frente a la pantalla a altas horas de la noche se interponen en el camino de un buen sueño, continuó, “puedes empezar a asociar la cama o el dormitorio con la tensión”.

Laura Edelbacher. The New York Times

Redescubrir el deseo

Al igual que los Plummer, Rea Frey, de 43 años, y su esposo Alex Holguin, de 44, llevaban juntos más de una década cuando decidieron empezar a dormir separados.

Metidos de lleno en la paternidad, habían caído en una “rutina sexual”, dijo Frey, y estaban decididos a encontrar una salida. La pareja, que es empresaria del bienestar en Nashville, exploró el celibato durante varios meses para aliviar la presión de tener relaciones sexuales.

Frey también sugirió que probaran a dormir en habitaciones distintas. Pensó que eso les daría la oportunidad de disfrutar de una soledad reparadora al final del día y conciliar un sueño profundo y tranquilo.

El “divorcio del sueño” dio a su vida sexual una sacudida muy necesaria.

“En cuanto separamos nuestros dormitorios, ¡fue divertido!”, dijo Frey. “Era como: ‘¿Quieres venir a mi habitación esta noche?’, o ‘¿Puedo ir a tu habitación esta noche?’”.

Ahora, pasan la mayoría de las tardes relajándose con su hija antes de retirarse a sus habitaciones para leer y relajarse. Algunas noches, primero se abrazan. Otras noches, tienen relaciones sexuales. Más a menudo, tienen relaciones sexuales en otros momentos, como por la mañana o el fin de semana, cuando su hija visita a sus abuelos.

A diferencia de cuando compartían la cama, “no hay ninguna presión al respecto”, dijo Holguin.

Dormir separados puede reintroducir un poco de excitación y deseo, dijo Kate Balestrieri, psicóloga y terapeuta sexual y autora de What Happened to My Sex Life?. Y cuando las parejas ya no duermen en la misma cama noche tras noche, es menos probable que se den por sentados, dijo.

También requiere que las parejas sean más intencionadas en cuanto al sexo, en lugar de limitarse a caer en la cama y cruzar los dedos. “Tienen que pensar en ello y hacer del sexo una prioridad”, dijo Balestrieri, “y hablar más entre ellos sobre cuándo van a tener relaciones sexuales, y cómo”.

Pero la conexión entre los divorcios por sueño y un mejor sexo podría ser más sencilla que todo eso: el agotamiento no es un afrodisíaco, dijo Shelby Harris, psicóloga del sueño en Nueva York y autora de The Women’s Guide to Overcoming Insomnia.

Cuando uno de los miembros de la pareja no deja dormir al otro, “se genera resentimiento”, dijo. “Eso destroza realmente mucha intimidad”.

Cómo dormir separados y seguir conectados

Harris recomienda que quien tenga problemas con los ronquidos o la agitación se someta a una evaluación del sueño para detectar cualquier problema subyacente que pueda tratarse.

También hay formas creativas de “hackear” el dormitorio, dijeron los expertos. Los tapones para los oídos, el ruido blanco o los colchones y mantas separados pueden ayudar, dijo Phyllis Zee, especialista en medicina del sueño de Northwestern Medicine. Estas opciones pueden ser especialmente útiles para las parejas que no pueden dormir en habitaciones separadas.

Para las parejas que se plantean dormir separadas, Harris subrayó la importancia de elaborar un plan sobre cómo darán prioridad a la intimidad.

Los Plummer, la pareja de Idaho, dicen que siempre se les ha dado bien hablar entre ellos de casi todo, incluso de sexo. Eso se hizo aún más importante cuando empezaron a dormir separados.

Si estás pensando en abordar el tema con tu pareja, hazlo cuando ambos estéis tranquilos y concentrados, en lugar de arremeter contra ella tras una mala noche de sueño, dijo Harris.

Darnell sugirió preguntar a tu pareja, y a ti mismo, cuándo te sientes más amoroso.

“¿Funciona la noche de un miércoles después de un largo día? ¿O te sientes más sexy un sábado por la tarde?”.

Los Plummer saben que dormir separados tiene sus detractores. Tienen un pódcast, y uno de sus episodios más populares (y más polémicos) trataba el tema. Y admiten que al principio de su relación, cuando las cosas eran nuevas y frescas, y ninguno de los dos roncaba, se habrían burlado de la idea.

Pero no se imaginan volver a dormir en la misma cama. Francamente, no están seguros de que su vida sexual se recuperara.

Hoy en día, cuando la pareja pasa tiempo junta en la cama, dijo Plummer, “se siente más como mi novio que como mi compañero de piso”.

c. 2025 The New York Times Company