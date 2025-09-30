¿Quieres que tu celular cargue más rápido? Sigue estos consejos

GENERANDO AUDIO...

A todos nos ha pasado: llegamos con poca batería y necesitamos que el celular cargue lo más rápido posible; aunque la tecnología de carga rápida ha mejorado en los últimos años, gran parte del proceso depende de cómo cuidemos el dispositivo y de los hábitos que tengamos al conectarlo a la corriente.

Si quieres aprovechar al máximo el tiempo de carga, aplica estas recomendaciones de Maggie Hegyi en una edición más de Trucos para Ti.

¿Cómo hacer que tu celular cargue más rápido?

Usa el cargador original o uno certificado

No todos los cargadores son iguales. El adaptador y el cable deben ser compatibles con la capacidad de carga rápida de tu smartphone. Evita cables genéricos de baja calidad, pues además de cargar más lento, pueden dañar la batería.

Activa el modo avión

Al desconectar las redes móviles y Wi-Fi, el teléfono reduce su consumo energético, lo que permite que la batería reciba más energía en menos tiempo.

Baja el brillo al mínimo

La pantalla es uno de los componentes que más gasta batería. Reducir el brillo ayuda a que la energía se concentre en la carga.

Evita usarlo mientras carga

Si mantienes la pantalla encendida o usas aplicaciones durante la carga, el proceso se ralentiza. Lo mejor es dejarlo reposar hasta que recupere la batería necesaria.

Cierra aplicaciones en segundo plano

Algunas apps, como las de ubicación o redes sociales, consumen datos y energía incluso cuando no las usas. Cerrarlas acelera el proceso de carga.

Conéctalo directamente a un enchufe de pared

Los puertos USB de una computadora suelen ofrecer menos potencia (entre 0.5 y 1A), por lo que la carga será mucho más lenta en comparación con un enchufe de pared.

Mantén el teléfono fresco

El calor es enemigo de la batería, si el celular se calienta demasiado, el sistema reduce la velocidad de carga por seguridad. Retira fundas gruesas y evita exponerlo a altas temperaturas para mantener la eficiencia.