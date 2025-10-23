¿Realmente sirve el carbón activado o solo se puso de moda?

GENERANDO AUDIO...

En los últimos años, el carbón activado se ha vuelto una sensación en redes sociales y productos de belleza. Lo encontramos en pastas dentales, mascarillas, bebidas, helados y hasta suplementos “detox”. Pero, ¿realmente funciona o es solo una moda?

El carbón activado, también conocido como carbón activo, es una sustancia porosa capaz de atrapar compuestos orgánicos presentes en líquidos o gases. Gracias a esta propiedad, se ha usado durante décadas como purificante, especialmente en filtros de agua y aire. Sin embargo, sus beneficios no aplican igual en todos los contextos.

A continuación, te explicamos cuándo sí y cuándo no funciona en una entrega más de Trucos para ti con Maggie Hegyi.

Cuándo SÍ funciona el carbon activado

1. En emergencias médicas

El carbón activado se usa en hospitales para tratar intoxicaciones o sobredosis recientes, siempre bajo supervisión médica. Actúa atrapando ciertas toxinas en el estómago e impidiendo que pasen al torrente sanguíneo.

Pero ojo: no sirve para todos los casos. No neutraliza alcohol, metales pesados ni ácidos.

2. En filtros y purificación

Su uso más eficaz es en filtros de agua o aire, ya que elimina impurezas, cloro y malos olores. También está presente en mascarillas y respiradores, por su capacidad para retener partículas.

3. En cosméticos y productos dentales (con precaución)

En mascarillas faciales, puede ayudar a absorber grasa y suciedad.

En pastas dentales, puede blanquear ligeramente los dientes, pero su uso diario puede desgastar el esmalte y afectar las encías.

Cuándo NO funciona (o es un mito)

No “desintoxica” el cuerpo si lo tomas en cápsulas o jugos.

No limpia el hígado ni elimina “toxinas” del intestino.

No ayuda a bajar de peso ni mejora la digestión.

En exceso, interfiere con la absorción de medicamentos y nutrientes.

El carbón activado sí funciona, pero solo en contextos específicos, es un gran aliado para filtrar, limpiar o tratar emergencias médicas, pero no es una cura mágica ni un remedio “detox”.

Usarlo con precaución y con base en evidencia científica es la clave para aprovecharlo sin caer en falsas promesas.