Recetas de cócteles con sotol

Éstas son dos recetas de cócteles que puedes preparar con sotol, un destilado tradicional de la zona norte de México, según el The New York Times.

Receta: Sotol Pepino

Esta refrescante bebida se dobla sobre la complejidad terrosa de hierbas de sotol, un espíritu tradicional del norte de México. Al hacer este cóctel, es importante cerciorarse de mezclar bien el pepino y la menta. Esto asegura que la bebida final se infunda con un montón de sus sabores brillantes, vegetales y herbales, así como un tono verde bastante verde.

Además, un vertido de vermut blanc añade un toque de dulzura floral.

Rendimiento: 1 bebida

Ingredientes:

4 rodajas de pepino (1/4 de pulgada de grosor)

1 ramita de menta grande, más más más para decorar

Pequeña pizca de sal marina escamosa

1 1/2 onzas de sotol

3/4 onza de vermut blancc

Jugo de lima fresca de 3/4 onzas

1/4 onza de jarabe de agave (ver Consejo)

Hielo

Preparación:

1. En una coctelera, agrega los pepinos, una ramita de menta y la sal. Enfunda hasta que los pepinos estén completamente destrozados, sus jugos liberados y la menta es fragante. Añade el sotol, vermut, jugo de limón, jarabe de agave y hielo. Cubre y agitar vigorosamente hasta que esté bien refrigerado, unos 15 segundos. Cuela en un vaso de bola baja llena de hielo, y decora con las ramitas de menta restantes.

Consejo:

Para hacer jarabe de agave, combina 1/2 taza de néctar de agave y 1/4 taza de agua tibia en un frasco sellable. Revuelve o cubre y agita hasta que esté bien combinado. El jarabe de Agave se mantendrá almacenado en el refrigerador hasta por un mes.

Sotol Cítrico

La brillante combinación de cítricos de sotol, pomelo, cal y amarguras de naranja añade un ponche dulcemente ácido que equilibra las hierbas, matices terros de sotol, un espíritu tradicional del norte de México. Unos cuantos golpes de amarguras de naranja subrayan aún más esas notas cítricas (y si tienes otro amargo a base de cítricos a mano, como pomelo o limón, no dudes en cambiarlo).

Sirve en un vaso refrigerado tal como está escrito, o agrega una sal o llanta Tajín para una capa de bienvenida de textura y especias.

Rendimiento: 1 bebida

Ingredientes:

Hielo

1 1/2 onzas de sotol

1 onza de vermut seco

1 onza de jugo de pomelo

1/4 de onza de licor naranja

1/4 onza de jugo de lima fresca

1/4 onza de jarabe de agave (ver Consejo)

2 amargos de naranja

Preparación:

1. Coloca un martini o un vaso Nick y Nora en el congelador para enfriarse durante al menos 15 minutos y hasta una hora. (También puedes llenar el vaso con hielo y agua, revolver durante 30 segundos, verter el agua helada para enfriar al instante el vidrio.)

2. En una agitadora llena de hielo, combina el sotol, vermut, jugo de pomelo, licor de naranja, jugo de lima, jarabe de agave y amargos de naranja. Agita vigorosamente hasta bien refrigerado por unos 15 segundos. Colar en el vidrio refrigerado y servir inmediatamente.

Consejos:

Para hacer jarabe de agave: En un frasco sellable, combina 1/2 taza de néctar de agave y 1/4 taza de agua tibia. Revuelve o cubre y agita hasta que esté bien combinado. El jarabe de Agave se mantendrá almacenado en el refrigerador hasta por un mes.

Para añadir un Tajín o un borde de sal, espolvoree una fina capa de Tajín o sal marina fina en un tazón o plato poco profundo. Ejecute un pomelo o cuña de cal a lo largo del borde de su vaso refrigerado, luego sumerja el borde en el Tajín o la sal marina fina, aprovechando cualquier exceso antes de verter el cóctel.

