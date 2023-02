Además de económicos, son platillos deliciosos. Foto: Shutterstock

Para los que no son tan talentosos en la cocina o no quieren invertir mucho tiempo en prepararse algo de desayunar, comer o cenar, este día tenemos dos recetas rápidas y sencillas de preparar que tienen un plus: contienen los colores de la bandera de México.

Ensalada de nopales

Para preparar la primera de nuestras recetas rápidas y sencillas que están inspiradas en la bandera de México vamos a necesitar:

5 nopales 40 gramos de queso panela en cubos medianos Dos jitomates en cubos Un manojo de cilantro picado Un cuarto de una cebolla picada Un pimiento morrón picado en cuadritos Una cucharada de aceite de oliva extra virgen Sal (al gusto) Pimienta (al gusto)

Después de lavar y desinfectar bien todos nuestros vegetales, vamos a cortar en cubos los nopales y los herviremos por 5 o 10 minutos con una pizca de sal y dos tazas de agua purificada, dependiendo de cómo te guste comerlos (bien cocidos o solo blanqueados).

Si prefieres, podrías dejarlos crudos. Si optaste por cocinarlos, úsalos hasta que estén fríos.

Ahora incorpora del ingrediente 1 al 7 en un recipiente lo suficientemente grande para poder revolver todo.

Sazona con un poco de sal y pimienta al gusto.

A este platillo puedes añadirle otras cosas, por ejemplo: si te gusta el picante, ponle unas rodajitas del chile que más te guste; también podrías usar un cuarto de aguacate en cuadritos, limón o vinagre para potencializar los sabores.

Ensalada de nopales. Foto: Shutterstock

Flautas “bañadas”

Una de las recetas más rápidas y que tienen los tres colores de la bandera de México es la de las flautas bañadas, y para prepararlas necesitamos:

150 gramos de pollo cocido y deshebrado

Tres tortillas

Una cucharada de aceite

Guacamole

Salsa roja

Una cucharada de crema ácida

25 gramos de queso rallado

Primero divide el pollo en tres porciones iguales y envuelve cada una en una tortilla. Asegura tus flautas con un palillo y ponlas a freír en un sartén con aceite precalentado.

Este paso puede cambiar: mételas a la freidora de aire y ponle un poco de aceite en aerosol altes de iniciar el ciclo de cocina.

Ya que tus tacos estén bien crujientes, sácalos, emplátalos y baña la mitad con salsa roja y la otra mitad con guacamole; ponle el toque blanco con un poco de crema y queso rallado.

¡Listo! Ya tienes otra opción inspirada en la bandera de México.

¿Hay recetas rápidas de postres que tengan los colores de la bandera de México?

Para finalizar con este recetario “patriótico”, podemos sugerirte una gelatina de capas:

La primera de limón, pistache o pepino

La segunda de leche condensada

La tercera de fresa, frambuesa, cereza o frutos rojos (a base de agua o leche)

Recuerda dejar que, al armar las capas, la de abajo esté bien cuajada y que la que añadas, esté temperada para que no te derrita el trabajo ya hecho.